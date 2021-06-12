Кейт Миддлтон прокомментировала рождение дочери Меган Маркл и принца Гарри

Вадим Карасев

Спустя всего неделю после рождения второго ребенка 39-летней Меган Маркл и 36-летнего Гарри новость о появлении на свет малышки Лилибет прокомментировала ее 39-летняя тетя Кейт Миддлтон.

Во время сегодняшней встречи с первой леди США Джилл Байден, с которой они вместе нанесли визит в начальную школу в Корнуолле, один репортер спросил герцогиню о пополнении в королевской семье. О дочери Гарри и Меган Кейт говорила с большим энтузиазмом.

Я желаю ей всего наилучшего. Мы еще не видели ее, но я надеюсь, что это скоро произойдет. Не могу дождаться встречи с ней,

— сказала она, добавив, что по видеосвязи с Меган и Гарри она пока не общалась.





Принц Гарри, Меган Маркл, Кейт Миддлтон и принц Уильям

С рождением дочери герцоги Кембриджские поздравили своих родственников публично, а герцогиня, по сообщениям источников, даже отправила Лили подарок.

Сейчас Кейт пытается наладить отношения между своим мужем и его старшим братом и идет на контакт с семьей Гарри. Поняв, что Кейт действительно под силу помирить две стороны, за помощью к ней якобы обратилась и Меган Маркл. Говорят, что она тайно ей звонила и просила повлиять на других членов королевской семьи, которые их с Гарри после интервью Опре Уинфри теперь не жалуют.

Сама Кейт, похоже, зла на пару не держит, несмотря на то что ей тоже досталось: Меган публично рассказала, что та довела ее до слез накануне свадьбы с Гарри. Однако герцогиня Кембриджская хочет только одного — чтобы в королевской семье воцарились мир и спокойствие, и все ссоры и скандалы остались в прошлом.





Принц Чарльз, принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц ГарриМеган и Гарри хоть и сложили с себя королевские полномочия полтора года назад, связи с семьей обрывать не хотят — дочку они назвали в честь ее прабабушки Елизаветы II (Лилибет — детское прозвище королевы, которым ее называли только самые близкие люди. — Прим. ред.) и покойной бабушки принцессы Дианы (Диана — второе имя дочери пары. — Прим. ред.). Некоторые полагают, что имя дочери герцоги Сассекские выбрали в надежде помириться с королевской семьей.





Меган Маркл и Елизавета II