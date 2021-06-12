Кейт Миддлтон впервые встретилась с первой леди США Джилл Байден

Вадим Карасев

Сегодня состоялась первая встреча 39-летней Кейт Миддлтон и 70-летней Джилл Байден. Герцогиня Кембриджская и первая леди США встретились в Корнуолле, где они посетили местную начальную школу и приняли участие в образовательном круглом столе.









































Для своего нового выхода Кейт Миддлтон выбрала миди-платье цвета фуксии английского дизайнера Alexander McQueen.

Во время семинара Кейт Миддлтон и Джилл Байден поговорили о расширении прав и возможностей женщин и детей вместе с британскими экспертами в области образования. Когда первая леди США и герцогиня Кембриджская вошли в кабинет, дети встретили их молчанием.

Они до смерти перепугались,

— отметила Джилл.









Официальная встреча Кейт и Джилл состоялась в преддверии саммита "Большой семерки", в котором герцогиня сегодня примет участие вместе со своим мужем принцем Уильямом, королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом и его супругой Камиллой.











