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Когда прошли первые президентские выборы в России

Когда прошли первые президентские выборы в России

00:17  Автор: Мария Соколова



30 лет назад, 12 июня 1991 года, в России впервые в истории состоялись президентские выборы. В голосовании приняли участие 79,5 миллиона человек.

В тот год на пост Президента страны претендовали шесть кандидатов: Борис Ельцин, Владимир Жириновский, Николай Рыжков, Вадим Бакатин, Альберт Макашов, Аман-гельды Тулеев. Победил Борис Ельцин, получивший 57,3 процента голосов. Также избрали вице-президента страны — Александра Руцкого.

После избрания Борис Ельцин начал вести переговоры о подписании нового союзного договора. В декабре 1991 года он провёл с президентом Украины Леонидом Кравчуком и главой белорусского парламента Станиславом Шушкевичем переговоры о создании Содружества независимых государств. А 8 декабря в Беловежской пуще подписали соглашение об образовании СНГ. Вскоре к Содружеству присоединилось большинство союзных республик, подписавших 21 декабря Алма-Атинскую декларацию.

День 12 июня в истории


Всю полноту президентской власти Борис Ельцин получил 25 декабря 1991 года в связи с отставкой президента СССР Михаила Горбачёва и фактическим распадом Советского союза.


#история #СССР #СНГ


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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