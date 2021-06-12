Космический пучок, коса "рыбий хвост" и другие модные прически на случай дождливой погоды

Вадим Карасев

Лето принято считать самым теплым и солнечным временем года, однако часто оно сопровождается дождями и другими осадками. И если одни такую погоду любят и видят в ней свою прелесть и романтику, другие, напротив, каждый раз негодуют, когда слышат в прогнозе дождь. Особенно это касается тех, кто ежедневно ходит на работу и тратит кучу времени на укладку и прическу. В дождливую погоду привести свою шевелюру в порядок для многих оказывается большой проблемой — волосы не слушаются, пушатся, завиваются и не лежат как нужно. Чаще всего в такую погоду как никогда актуальными становятся пучки, хвосты и косы — об укладках утюжком и плойкой, увы, придется забыть. Но отчаиваться не стоит — рассказываем, какие стильные и красивые прически можно сделать, чтобы дождь не стал для них помехой.

1. Прическа с эффектом мокрых волос

Если у вас нет сил сопротивляться погодным условиям и времени на сборы в обрез, то прическа с эффектом мокрых волос будет как никогда кстати. Просто нанесите на влажные волосы немного мусса или пенки для объема волос, высушите их феном, а затем нанесите средство с эффектом влажных волос, слегка "взбивая" их руками. Такую прическу можно сделать всего за 10 минут, а продержится она до конца дня.





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2. Балетный пучок

Пучок — это одна из самых популярных причесок. Она универсальна, красива и очень удобна. Пучки делают на свадьбы, на тренировки, на свидания или просто в повседневной жизни. Видов и вариантов их исполнения — масса.

Низкий балетный пучок подойдет для многих случаев, в том числе и на случай дождливой погоды. А если он кому-то покажется скучным, можно добавить несколько цветных заколок или шпилек.





3. Пышная высокая прическа Pineapple Updo

Такие прически подойдут девушкам с кудрявыми волосами или с химической завивкой. Просто соберите волосы высоко в хвост и разгладьте их у корней и на затылке при помощи геля, при этом наверху кудри не трогайте.

Прическа напоминает ананас (отсюда и название) и выглядит по-разному в зависимости от образа: ее можно сочетать как с элегантным нарядом, так и со спортивной одеждой.

4. Высокий пучок

Если в дождливую погоду вам предстоит выход в свет — будь то день рождения, свидание или культурный досуг, то смело делайте высокий пучок. Для романтичности образа можно выправить несколько прядей и зачесать их набок.





5. "Свадебный узел"

Вот еще одна прическа, которая выглядит гораздо сложнее, чем делается. Так называемый классический "свадебный узел" — этот низкий пучок выглядит очень изящно и в то же время непринужденно, что вполне подходит для повседневной прически.

Просто сделайте хвостик и заверните в него пряди волос. Чтобы они держались, закрепите их шпильками или невидимками.





Посмотрев это видео, вы убедитесь, что такая прическа вам точно под силу.





6. Хвост с узлом

Убрать волосы в хвост — это банально. Поэтому предлагаем вариант хвоста с узлом. Во-первых, это стильно. Во-вторых, просто, а в-третьих, идеально для дождя.

Как сделать такую прическу всего за несколько минут, можно посмотреть в этом ролике.





7. Прическа с банданой

Любительницы аксессуаров для волос, ваш выход! Дождь — прекрасный повод, чтобы достать из шкафа бандану или шелковый платок. И если ваши волосы непослушные и завиваются от влажности, то это будет идеально. Сверху они у вас будут приглажены, а снизу как раз будут красиво виться.





8. Пучок с распущенными волосами

И еще один вариант, как можно обыграть пучок. Если сложно сделать выбор между распущенными и собранными волосами, то вот он, выход. Пучок можно сделать из части волос, а остальную оставить распущенной.









9. Прическа с головным убором

Если погода настолько угрюмая и мрачная, что у вас нет уверенности в том, что прическа проживет хотя бы час, воспользуйтесь платком. Способов, как его красиво завязать, есть много. Так что выбирайте по настроению или в соответствии с поводом.









10. Коса "рыбий хвост"

Ну куда же без старых добрых кос! Банальную классическую косу делать необязательно, можно сделать "рыбий хвост" — плетение с использованием двух прядей. Ее легко можно сделать самостоятельно, а смотрится такая коса очень необычно и красиво.





11. Закрученный пучок

Соберите волосы в низкий хвост, разделите их пополам и плотно скрутите с обеих сторон. Затем скрутите их в хвост и закрепите. У дождя не будет ни единого шанса против этой прически.





12. Космические пучки

Повторить одну из самых любимых причесок звезд проще простого. Нужно сделать пробор посередине и собрать волосы в два симметричных пучка. Их высоту можно регулировать по желанию. А если ваши волосы вьются, то тут вы явно в выгодном положении — будет смотреться просто шикарно!





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13. Низкий хвост

Все очень просто: сделайте небрежный хвост, выправьте пару прядей и добавьте прическе аксессуар — например, платок.





14. Маленькая боковая коса

Косы — это, пожалуй, самая универсальная прическа. Если нет времени после рабочего дня "колдовать" над прической для вечернего образа, можно просто заплести небольшую боковую косу, оставив часть волос распущенными.





15. Прическа с крупными заколками

Если ни времени, ни желания заморачиваться с прической у вас нет, а все прически с пучками и косами вам не подходят из-за слишком коротких волос, то отличный лайфхак — это большие заколки, которые в последние несколько лет стали одним из главных бьюти-трендов. Они станут идеальными помощниками для девушек с короткими стрижками, у которых не так много вариантов укладок на случай дождя.





16. Закрученные назад кончики

Подобно прическе с эффектом мокрых волос, эта делается по похожему принципу. Волосы зачесываются назад, приглаживаются гелем, а кончики немного закручиваются.





17. Прическа с бантом из ленты

Иногда достаточно просто уложить волосы и завершить прическу симпатичной лентой. Этот дополнительный аксессуар скрасит серые будни и позволит волосам не растрепаться.





18. Хвост с резинками

Длинные волосы — это, конечно, красиво, но вместе с тем очень сложно и суматошно. Простой вариант прически на скорую руку — хвост, перевязанный резинками. Делается просто, а смотрится эффектно. А разноцветные резинки поднимут настроение не только вам, но и окружающим.



