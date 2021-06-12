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Локдаун все ближе! Мер продлил выходные до 19 июня

В последние дни ситуация с коронаврисом в Москве заметно ухудшилась. Число заболевших непрерывно растет. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить выходные до 19 июня с сохранением заработной платы работников. Это касается предприятий и организаций всех форм собственности.

Сегодня Собянин подписал указ, который предусматривает продление нерабочих дней с 15 по 19 июня. Кроме того, в ТЦ будут закрыт фудкорты и детские комнаты, а в парках перестанут функционировать аттракционы, детские и спортивные площадки. Кафе и рестораны будут закрыты с 23 до 6 утра. Сергей Собянин также рекомендовал перевести граждан столицы на удаленный формат работу сотрудников старше 65 лет. Мэр призывает всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и следить за своим здоровьем.

«Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию от коронавируса, Москву будет постоянно лихорадить», – заявил градоначальник.

Отметим, за прошедшие сутки в столице зафиксировали резкий прирост числа заболевших за 24 часа — 6701. Это самый высокий показатель с 26 декабря.  По мнению эпидемиологов, если невозможно остановить распространение коронавируса, то можно по крайней мере снизить скорость распространения вируса. 

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По материалам: popcake.tv

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