Лунный день сегодня 12 июня 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новый день, в который Луна снова будет влиять на наше настроение и удачу в самых разных сферах. Астрологи рассказали, каким будет ее настроение и как можно обойти стороной проблемы и неурядицы.

В этот день спокойствие и размеренность — ключ к успеху в любом деле. Луна поможет нам воплотить многие наши мелкие желания в жизнь. Для того, чтобы это происходило чаще, старайтесь правильно их формулировать.

Фаза Луны: начинается 3 лунный день, который пройдет под воздействием стихии Воды. Растущая Луна еще не успела набрать много сил, поэтому ее пребывание в Знаке Рака будет довольно благоприятным. Возможны некоторые неурядицы в семейных и домашних делах, но если не спешить с решениями, все будет хорошо.

Магнитные бури 12 июня: магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

отдых;домашние дела;общение с приятными людьми;интуиция.беспокойство;спешка;риски.

Посвятите день домашним заботам. В квартире можно провести обряды по избавлению от неудач. Также полезно будет избавиться от вещей, которые крадут нашу энергию. Ревизия будет полезной для всех, кто ощущает снижение мотивации и желания работать. Если желания убираться не появится, лучше не заставлять себя это делать. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют приглашать домой родственников и близких друзей.

Что надеть в эту субботу

Старайтесь одеваться под стать стихии Воды. Надевайте больше голубой, синей и бирюзовой одежды. Она будет отлично сочетаться с энергетическими потоками, исходящими от Луны. Это подарит вам больше уверенности в себе, спокойствия и энтузиазма.

Дополнить образ помогут украшения из платины и серебра. Платиновые изделия прекрасно сочетаются с энергией Рака, а серебро будет полезным для всех, кому предстоят неприятные встречи. Всем, кто работает в творческой сфере, астрологи советуют носить с собой авантюрин.

Настроение и здоровье в 3 лунный день

Недавно начался новый лунный месяц. Сегодня позитивный и располагающий к делам день. Многие из нас смогут почувствовать зарождающуюся внутри тягу к работе. Организм начинает медленно наполняться силами. Возникает желание действовать. Можно заняться спортом, прогуляться. Физическая активность пойдет вам на пользу.





Не перегружайте себя активными занятиями, если чувствуете, что силы на исходе. При желании можно заняться духовными практиками. Начало лунного месяца помогает забывать о прошлых ошибках и начинать думать о чем-то позитивном. Старайтесь устремить свои мысли в будущее.

Любовь и общение 12 июня

Не поддавайтесь на провокации в эту субботу и прогоняйте желание мстить. Если вы будете следовать данному совету, то сможете сэкономить много сил и энергии, необходимых для успешного завершения или начала дел. Также вы сможете обойти стороной негативные всплески энергии, приносимые злыми людьми.

Астрологи отмечают, что сегодня очень просто ввязаться в конфликт или стать его причиной. Старайтесь подавлять в себе любые негативные эмоции — особенно зависть и ревность. Уединение не рекомендовано всем, кто легко выходит из себя. Будьте внимательны и осторожны в общении с незнакомцами.

Финансы и работа по лунному календарю

Сегодня вами может овладеть соблазн ввязаться в финансовую авантюру, купить что-то ненужное. Не тратьте деньги понапрасну. Копите их на что-то полезное или потратьте с умом — вложитесь в собственное развитие. Можно приобретать книги, записываться на курсы повышения мастерства.

Доведите до конца то, что запланировали. К решению рабочих и финансовых проблем астрологи советуют подходить серьезно. Взвешивайте и обдумывайте каждый свой шаг. Важные деловые переговоры лучше отложить, как и собеседования. Люди искусства испытают сегодня прилив вдохновения.