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Магические деревья и их свойства

Магические деревья и их свойства

Испокон веков люди обращались к силам природы, чтобы решить насущные проблемы, обрести здоровье и получить защиту от любой напасти. Узнайте о том, какими магическими свойствами обладают деревья, чтобы применить эти знания и обрести счастье.


Из древесины в прежние времена делали не только дома и необходимую мебель, но и разные амулеты, которые помогали защититься от зла и врагов, привлекали прибыль, удачу и везение. Многие знания были утрачены, однако и до современников дошли знания предков. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с основными свойствами деревьев, чтобы знать, как именно использовать их для обретения счастья в жизни.

Ясень. Древесину этого дерева использовали для защиты во время военных действий. Ясень помогает бороться со злостью и негативными эмоциями, очищая разум и позволяя здраво оценить обстановку, принять верные решения и выиграть в споре или конфликте. Дым от ясеневых дров обладает целительной силой, способной избавить не только от недугов, но и от порчи.

Орех. Издревле древесина ореха использовалась для создания защитных посохов и амулетов. Ореховые палки вставляли в заборы, чтобы зло не могло проникнуть на определенную территорию. Талисманы, выполненные из ореха, помогают быстро восстанавливать силы и беречься от магического воздействия.

Рябина. Рябину испокон веков использовали для защиты от злых сил. Ветки этого дерева располагали в дверных проходах, чтобы людям со злыми мыслями не было входа в жилище. Из рябины делают амулеты от сглаза и порчи. Рябиновые поделки кладут в кроватки и коляски новорожденным детям.

Береза. Это дерево служит символом плодородия, но его древесину редко используют для создания амулетов. Чаще всего берут ветви дерева и приносят домой, чтобы отогнать болезни, избавиться от неурядиц и привлечь в семью процветание.


Дуб. Еще одно значимое дерево, обладающее магическими свойствами. Дуб считается символом мудрости и высшего покровительства. Из древесины делают различные амулеты, которые защищают от зла и проблем. Они призваны защитить хозяев от болезней, наделить мудростью и подарить процветание.

Бузина. Это загадочное дерево используют для связи с миром мертвых и призыва духов. Бузину стараются не тревожить без весомых причин, чтобы не навлечь на себя бед и проблем. В исключительных случаях ветки берут для того, чтобы оградить себя от внимания злых людей, если грозит реальная беда.

Боярышник. Это дерево помогает снять стресс, улучшает пищеварение и служит оберегом для семейных пар. Его используют в магии для привлечения любви, скорейшего замужества и создания защиты для влюбленных от измен и зависти.

Вяз. Это дерево используют для того, чтобы уберечься от необдуманных шагов, защититься от недоброжелателей и находить для себя выгоду. Вяз считается мужским деревом, которое помогает смелым и справедливым, дает силы не бросать начатое. В прежние времена из вяза делали копья, которые усиливали храбрость и приносили удачу в боях.

Груша. Из древесины этого дерева делают талисманы удачи. Оно считается женским. Груша усиливает привлекательность и обаяние, помогает сделать решительный шаг навстречу мечте и не оступиться в шаге от победы.

Граб. Еще одно магическое дерево, талисманы из которого помогают обладателям рассеивать ложь и обман, распознавать негативно настроенных людей и обходить их стороной. Древесина Граба помогает восстанавливать силы, без сожаления прощаться с устаревшими идеями и привлекать в жизнь благополучие.


Ель. Это дерево считается символом долголетия и физического здоровье. Еловые талисманы охраняют от депрессии, хандры и стресса. В прежние времена ель использовали для защиты домов от разбушевавшейся стихии. По поверьям еловые ветви способны защитить от происков нечистых сил.

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По материалам: dailyhoro.ru

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