Мобильный технопарк «Кванториум» провел заключительную образовательную сессию в Саратовской области

Влада Некрасова

Мобильный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России завершил учебный год в Лысогорском районе Саратовской области, сообщает Министерство образования Саратовской области.

По итогам прохождения образовательных программ научно-технической направленности ученики местной школы пополнили свои знания по истории района и школьным предметам, подготовили и защитили собственные проекты, среди которых – рекламный квадрокоптер, справочники по достопримечательностям и опасным местам города, 3D-тур по школам, передвижная урна и помощник в тушении пожара.

С 1 сентября обучение по программам саратовского мобильного технопарка «Кванториум» прошли около 1000 учеников школ Новобурасского, Лысогорского, Воскресенского, Татищевского, Марксовского и Советского районов Саратовской области. Занятия «Кванториума» проводились по трем основным направлениям: «Виртуальная и дополненная реальность», «Информационные технологии, промышленные робототехника и дизайн» и «Геоинформационные технологии, аэротехнологии». Всего в мероприятиях мобильного технопарка приняли участие более 3000 человек.