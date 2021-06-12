Моргенштерн сбежал из России после громких скандалов

Анастасия Иванова

После скандалов и излишнего внимания Моргенштерн отправился восстанавливать свое здоровье и силы на Мальдивы.

Последняя неделя для Алишера выдалась непростой. Сначала артист попал в больницу из-за камней в почках и был вынужден передвигался на инвалидной коляске. На следующий день он проиграл суд и его признали виновным в пропаганде наркотиков. И вишенкой на торте стал проигрыш на премии «Муз-ТВ». Алишер не забрал тарелку «Исполнитель года», обвинив организаторов в нечестности. И точно заслужил отдых! Моргенштерн отправился на солнечные Мальдивы вместе со своей девушкой Диларой, которая была рядом с ним в эти трудные моменты.



«Вот мы и приехали на Мальдивы! Да! Я это заслужил!» — отметил артист.

Ни для кого не секрет, что такие неприятности сказываются на эмоциональном состоянии мужчины. Поэтому артист решил бежать из России, где на него свалилась череда неприятностей. После пережитого Моргенштерну нужен отдых. Давайте пожелаем ему зарядиться на новые свершения. Ведь ему удалось разнести всю музыкальную индустрию за один день!

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