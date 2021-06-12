Нателла Крапивина плачет после скандала с Киркоровым

Влада Некрасова

Ровно неделю не утихают конфликты между артистами отечественного шоу-бизнеса. Нателла Крапивина больше не может держать эмоции в себе. В Instagram девушка рассказала, как ее довели до слез.

Минувшая премия «Муз-ТВ» стала поистине самой скандальной. Один только выход Филиппа Киркорова и Давы стал поводом доя слухов и конфликтов. Напомним, артисты выехали вдвоем на красную дорожку на свадебном кабриолете в окружении десятка полуголых мужчин. Это сильно возмутило не только зрителей, но и многих селебов. Так, Нателла Крапивина назвала мероприятие «цирком уродов» и сообщила, что таких людей на «Кавказе расчленяют на шашлык».

После этого на экс-продюсера Лободы посыпался шквал критики. Однако многие поддержали артистку, высказывая ей приятные слова в социальных сетях. Это сильно растрогало Нателлу, поэтому девушка даже пустила слезу.

«Люди! Вы очень крутые! И вас так много! Спасибо! До слез…» – написала она у себя в Instagram.

Напомним, ранее Крапивина заявила, что прекращает свою деятельность продюсера со Светланой Лободой. Девушка отметила, что теперь не хочет иметь ничего общего с российским шоу-бизнесом.

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