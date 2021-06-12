Нелегалы, оружие и сигареты: СБУ разоблачила канал контрабанды на границе с Молдовой
Сегодня, 05:20 Влада Некрасова
Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) в Одесской области разоблачили и пресекли канал незаконной переправки мигрантов, оружия и подакцизных товаров. Незаконный трафик был налажен через Кучурганский лиман, по которому проходит граница с Молдовой.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в состав преступной группы входили граждане Украины и Республики Молдова, которые осуществляли переправку нелегалов, оружия и подакцизных товаров через Кучурганский лиман. Также, по предварительным данным следствия, к организации незаконного канала, возможно, причастны отдельные лица "Министерства государственной безопасности" так называемой "Приднестровской Молдавской Республики".
Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников, граждан Украины и Молдовы, на "горячем" во время попытки переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств.
В частности, обнаружено и изъято:
более 5 тысяч пачек сигарет;
5 гранат РГД с запалами, ручную кумулятивную гранату РКГ-3 и гранату Ф-1 с запалом;
10 боеприпасов к АГС-17;
почти 1200 патронов калибра 5,45.
Отмечается, что накануне контрразведчики СБУ задокументировали незаконную переправку по этому каналу через государственную границу Украины группы нелегалов.
По материалам: gogetnews.info