Неверов: вместе россияне смогут воплотить в жизнь все намеченные планы

Анастасия Иванова

12:11 Автор: Иван Рощепий

Россия будет развиваться и идти только вперед, но воплотить в жизнь все намеченные планы жителям страны удастся только вместе. Об этом заявил руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в поздравлении с Днём России.

«День России — это праздник всего многонационального российского народа, праздник любви к своей стране и восприятия себя неотъемлемой её частью. Праздник нашего родного дома», — приводит слова депутата пресс-служба партии.

По его словам, в День России мы вспоминаем «путь, который прошло наше государство, его многовековую историю, людей, внесших значительный вклад в развитие родной страны».

«Сплочённость, душевность, способность к взаимовыручке нашего народа очень ярко проявились во время пандемии. Когда незнакомые люди приходили друг к другу на помощь, рисковали собой ради других», — отметил политик.

Володин поздравил жителей страны с Днём России

Он заявил, что всё это позволяет поверить, что «вместе мы сможем воплотить в жизнь все намеченные планы!»

«Россия будет развиваться и идти только вперед! Бережно храня наше прошлое, традиции и культуру, мы смотрим в будущее!» — сказал Неверов.

День России празднуется ежегодно 12 июня, в день подписания Декларации о независимости в 1990 году. До 2002 года праздник так и назывался — День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В народе его также именовали просто Днём независимости.

При этом опросы населения, проведённые в 90-е годы, демонстрировали, что большинство россиян не понимают сути праздника. Для них это был просто выходной день. Поэтому ещё в 1998 году первый президент РФ Борис Ельцин предложил переименовать праздник и отмечать его как День России. Официально новое название он получил 1 февраля 2002 года.

Ещё материалы: Сергей Неверов

128