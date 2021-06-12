Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Оперштаб: введение пропускного режима в Москве не планируется

Оперштаб: введение пропускного режима в Москве не планируется

Оперштаб: введение пропускного режима в Москве не планируется

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


17:21  Автор: Иван Рощепий



Введение пропускного режима в Москве в связи с новыми ограничениями по коронавирусу не планируется. Об этом сообщила вице-мэр по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому дни с 15 по 19 июня были объявлены нерабочими, на неделю была приостановлена работа фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах, а также ограничена работа организаций общественного питания в рабочее время.

«Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не обсуждается и не планируется», — приводит слова Раковой пресс-служба оперштаба.

Собянин объявил дни с 15 по 19 июня в Москве нерабочими


По её словам, в режим нерабочего дня с 15 по 19 июня переходят все органы исполнительной власти столицы. Приём посетителей и корреспонденции в это время будет прекращён. Городские учреждения дополнительного образования также временно приостановят свою деятельность.

В то же время все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится.

9 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве власти решили усилить контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, заведениях общепита, торговых центрах и ночных клубах, заявил начальник Главконтроля города Евгений Данчиков.


#здоровье


79
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Космический пучок, коса "рыбий хвост" и другие модные прически на случай дождливой погоды
Космический пучок, коса "рыбий хвост" и другие модные прически на
Флаги, акции и народные гуляния: как Россия отмечает 12 июня
Флаги, акции и народные гуляния: как Россия отмечает 12 июня
Ви из BTS пытался обмануть персонал
Ви из BTS пытался обмануть персонал
Магические деревья и их свойства
Магические деревья и их свойства
Из-за Чонгука из BTS В Корее могут разрешить татуировки
Из-за Чонгука из BTS В Корее могут разрешить татуировки
Как защитить свое фото от порчи и сглаза
Как защитить свое фото от порчи и сглаза
Яркие дебюты, детские шалости и исторические моменты: лучшие фото с торжественного парада Trooping The Colour за много лет
Яркие дебюты, детские шалости и исторические моменты: лучшие фото с
В ГИБДД узнали о позволяющей избегать штрафов лазейке
В ГИБДД узнали о позволяющей избегать штрафов лазейке
Белый приворот от измен
Белый приворот от измен
Битва платьев: Ирина Чайковская против Ольги Серябкиной
Битва платьев: Ирина Чайковская против Ольги Серябкиной
Депутат Госдумы: "Мы категорически отвергаем вмешательство в наши внутренние дела"
Депутат Госдумы: "Мы категорически отвергаем вмешательство в наши
Гид по ресторанам! Где едят парни из BTS?
Гид по ресторанам! Где едят парни из BTS?

Топ на сегодня

Александра Бортич рассказала о борьбе с весом: "У меня никогда не было тела, которым я была бы полностью довольна"
Александра Бортич рассказала о борьбе с весом: "У меня никогда не
Собянин предупредил об опасной ситуации с ковид: "Пик заболеваемости сдвинулся на июнь-июль"
Собянин предупредил об опасной ситуации с ковид: "Пик заболеваемости
11 июня выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике
11 июня выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике
Дарья Клюкина, Полина Аскери, Ксения Соловьева и другие на парфюмерной презентации в Москве
Дарья Клюкина, Полина Аскери, Ксения Соловьева и другие на
В Хабаровском крае участники акции «Сад памяти» высадили 12 тысяч молодых деревьев
В Хабаровском крае участники акции «Сад памяти» высадили 12 тысяч

Еще по теме

Власти Москвы рассказали о порядке утверждения пропускного режима
Хованская призвала пошагово объяснить москвичам условия пропускного режима
Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня на фоне новых послаблений
Система пропусков Москве сохранится после введения масочного режима