Оперштаб: введение пропускного режима в Москве не планируется

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

17:21 Автор: Иван Рощепий

Введение пропускного режима в Москве в связи с новыми ограничениями по коронавирусу не планируется. Об этом сообщила вице-мэр по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому дни с 15 по 19 июня были объявлены нерабочими, на неделю была приостановлена работа фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах, а также ограничена работа организаций общественного питания в рабочее время.

«Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не обсуждается и не планируется», — приводит слова Раковой пресс-служба оперштаба.

Собянин объявил дни с 15 по 19 июня в Москве нерабочими

По её словам, в режим нерабочего дня с 15 по 19 июня переходят все органы исполнительной власти столицы. Приём посетителей и корреспонденции в это время будет прекращён. Городские учреждения дополнительного образования также временно приостановят свою деятельность.

В то же время все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится.

9 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве власти решили усилить контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, заведениях общепита, торговых центрах и ночных клубах, заявил начальник Главконтроля города Евгений Данчиков.

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