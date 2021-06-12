Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Оригами – сложенный лист или.. ? Диана Завидова презентовала песню

В период начала лета, уже такого теплого, но достаточно свежего, свой новый релиз представила Диана Завидова. Песня посвящена порывам любви и движений тел и послана стать главным гимном танцполов наступающей жаркой поры.

Диана Завидова – артист по призванию, она профессиональный музыкант и, безусловно, очень артистичная молодая девушка. За плечами участие во многих престижных музыкальных фестивалях: до начала сольной карьеры ее заметил Лев Лещенко, даже была создана дуэтная работа, а чуть позже Диана самостоятельно успешно дебютировала по приглашению крупных медиа.

Диана сама пишет тексты ко всем своим песням. Это и есть ее секрет. Ведь артист, вкладывающий эмоции в производство – на вес золота, он обречен на успех. Так, искреннюю и страстную, но очень девичью «Оригами» полностью создала певица. Дело оставалось за малым: битмейкер добавил модное ритмичное звучание.

Трек «Оригами» поддержал ведущий музыкальный лейбл, который занимался продвижением и раскрывал таланты таких артистов, как – Элджей, RASA, NILETTO и др. Делаем ставки, что Диана будет услышана и совсем скоро отправился в топы чартов площадок. Качественный контент от молодой певицы — все, что необходимо этим летом. Трек «Оригами» — сплетение дерзкой, но при этом романтичной истории. Удачное сочетание динамичной музыки на современном рынке. Девушка не изменяет себе и своим поклонникам и выпускает треки, наполненные смыслом и личными переживаниями. При этом, каждая новая песня Дианы уникальна и не похожа на предыдущие.

Сообщение Оригами – сложенный лист или.. ? Диана Завидова презентовала песню появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Доставщики еды в Индонезии разгромили «McDonald’s» ради BTS-обедов
Доставщики еды в Индонезии разгромили «McDonald’s» ради BTS-обедов
Кейт Миддлтон прокомментировала рождение дочери Меган Маркл и принца Гарри
Кейт Миддлтон прокомментировала рождение дочери Меган Маркл и принца
Все уже решено: Джин не вернется в BTS после армии
Все уже решено: Джин не вернется в BTS после армии
Лунный день сегодня 12 июня 2021 года
Лунный день сегодня 12 июня 2021 года
В Забайкалье стартовала первая смена Российского движения школьников
В Забайкалье стартовала первая смена Российского движения школьников
Европарламент призвал отключить Беларусь от SWIFT и запретить участвовать в Олимпиаде
Европарламент призвал отключить Беларусь от SWIFT и запретить
Подведены итоги второго конкурса президентских грантов
Подведены итоги второго конкурса президентских грантов
Дарья Клюкина, Полина Аскери, Ксения Соловьева и другие на парфюмерной презентации в Москве
Дарья Клюкина, Полина Аскери, Ксения Соловьева и другие на
Александра Бортич рассказала о борьбе с весом: "У меня никогда не было тела, которым я была бы полностью довольна"
Александра Бортич рассказала о борьбе с весом: "У меня никогда не
В Хабаровском крае участники акции «Сад памяти» высадили 12 тысяч молодых деревьев
В Хабаровском крае участники акции «Сад памяти» высадили 12 тысяч
ЕГЭ по истории и физике 11 июня прошли без серьезных сбоев
ЕГЭ по истории и физике 11 июня прошли без серьезных сбоев
В Кочубеевском округе Ставрополья в пяти школах созданы центры «Точка роста»
В Кочубеевском округе Ставрополья в пяти школах созданы центры «Точка

Топ на сегодня

Ким Кардашьян рассказала о проблемах в браке с Канье Уэстом и чувстве одиночества: "Просто хочу счастья"
Ким Кардашьян рассказала о проблемах в браке с Канье Уэстом и чувстве
Подпольная работа BTS: раскрыт секрет, почему Джей-Хоуп зарабатывает гораздо больше остальных
Подпольная работа BTS: раскрыт секрет, почему Джей-Хоуп зарабатывает
ЕГЭ дает равные возможности всем ученикам
ЕГЭ дает равные возможности всем ученикам
Инна Чурикова, Анна Слю и другие на открытии фестиваля "Кино хорошего человека"
Инна Чурикова, Анна Слю и другие на открытии фестиваля "Кино хорошего
В педагогических вузах появятся межфакультетские технопарки
В педагогических вузах появятся межфакультетские технопарки

Еще по теме

Диана Арбенина начала писать первую книгу
Диана Шурыгина снова станет девственницей – СМИ
И все-таки они вместе: Диана Крюгер и Джошуа Джексон прогулялись по Западному Голливуду
Диана Арбенина объяснила, почему не пишет песни