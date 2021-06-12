Оригами – сложенный лист или.. ? Диана Завидова презентовала песню

Анастасия Иванова

В период начала лета, уже такого теплого, но достаточно свежего, свой новый релиз представила Диана Завидова. Песня посвящена порывам любви и движений тел и послана стать главным гимном танцполов наступающей жаркой поры.

Диана Завидова – артист по призванию, она профессиональный музыкант и, безусловно, очень артистичная молодая девушка. За плечами участие во многих престижных музыкальных фестивалях: до начала сольной карьеры ее заметил Лев Лещенко, даже была создана дуэтная работа, а чуть позже Диана самостоятельно успешно дебютировала по приглашению крупных медиа.

Диана сама пишет тексты ко всем своим песням. Это и есть ее секрет. Ведь артист, вкладывающий эмоции в производство – на вес золота, он обречен на успех. Так, искреннюю и страстную, но очень девичью «Оригами» полностью создала певица. Дело оставалось за малым: битмейкер добавил модное ритмичное звучание.

Трек «Оригами» поддержал ведущий музыкальный лейбл, который занимался продвижением и раскрывал таланты таких артистов, как – Элджей, RASA, NILETTO и др. Делаем ставки, что Диана будет услышана и совсем скоро отправился в топы чартов площадок. Качественный контент от молодой певицы — все, что необходимо этим летом. Трек «Оригами» — сплетение дерзкой, но при этом романтичной истории. Удачное сочетание динамичной музыки на современном рынке. Девушка не изменяет себе и своим поклонникам и выпускает треки, наполненные смыслом и личными переживаниями. При этом, каждая новая песня Дианы уникальна и не похожа на предыдущие.

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