Путин подписал закон "Единой России" о бесплатном подключении к газу частных домовладений

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин подписал инициированный "Единой Россией" закон о бесплатном подключении домов граждан к газу, говорится на официальном портале правовой информации.

Документ предполагает, что газ будет подводиться до границы земельного участка конкретного человека, а подключение к дому гражданин оплатит уже сам. Закон предполагает создание единого оператора газификации — им станет "Газпром". Там, где компания не представлена, эти функции возьмет крупнейшая организация сферы.

Оператор будет отвечать за все этапы доведения газопровода до границ земельных участков. Услуги по подключению к газу будут оказываться на основании комплексных договоров по принципу "одного окна".

Источником финансирования газификации домовладений станут прежде всего "средства, полученные в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями"

Инициатором законопроекта о бесплатном подключении к газу выступила партия "Единая Россия". Как рассказал первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, инициатива направлена на решение задачи, поставленной президентом в послании Федеральному собранию. Путин тогда заявил, что "граждане не должны платить за подведение газа к границам земельных участков, а все затраты должны взять на себя газоснабжающие организации".