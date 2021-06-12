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Смертность от алкоголя среди россиян выросла в 2020 году

Смертность от алкоголя среди россиян выросла в 2020 году

19:03  Автор: Иван Рощепий


Источник: ТАСС



В России в 2020 году от причин, связанных с употреблением алкоголя, скончались 50 435 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Таким образом, от алкоголя погибло 2,4 процента в общей структуре смертности. Всего умерло 2,14 миллиона человек.

Отмечается, что от алкоголя в прошлом году умерло на три тысячи человек больше, чем было в 2019 году. Тогда от причин, связанных с алкоголем, умерло 47 427 человек.

Более того, согласно данным Росстата, выросла смертность на почве психических заболеваний. За 2020 год ведомство зафиксировало 24 159 смертей по этой причине. В 2019 году этот показатель был на 20 процентов меньше — 19 440 смертей.

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Ранее Государственная Дума приняла закон, ужесточающий уголовное наказание для водителей, которые систематически садятся нетрезвыми за руль.

Согласно документу, те, кто сел за руль в пьяном виде уже после того, как заплатил административный штраф за аналогичное нарушение, заплатят уголовный штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Также им будут грозить принудительные работы до трёх лет или лишение свободы на тот же срок. Вместо штрафа могут потребовать зарплату нарушителя за период до трёх лет. При этом любители выпивки за рулем могут лишиться права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на шесть лет.


#здоровье


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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