Собчак разнесла шоу-бизнес: «Профессиональным срачем владею лучше, чем Малышева — умением обрезания»

Анастасия Иванова

Журналистка Ксения Собчак продолжает высмеивать самые громкие новости из шоу-бизнеса. На этот раз блондинка высказалась о конфликте Филиппа Киркорова и продюсера Лободы Нателлы Крапивиной. Телеведущая одинаково хорошо относится к королю эстрады и к продюсеру, поэтому призвала их к миру. Правда, сделала она это в своем репертуаре.

На своем YouTube-канале Собчак разнесла отечественный шоу бизнес. Девушка сняла пародию на скандальное видео Филиппа Бедросовича, в котором он обвинял Нателлу Крапивину в эгоизме, двойных стандартах и гомофобии.

«Я профессиональным срачем владею лучше, чем Малышева — умением обрезания! Ох, как вам всем аукнется, когда Дава станет новым Стиви Уандером, а Моргенштерн будет чистить его «Ролексы»», – произносит Ксения, изображая разгневанного Киркорова.

Продолжая комментировать скандал, Собчак предположила, что Нателла могла сказать лишнего, не подумав. Девушка призвала держать язык за зубами и скорее примириться.

Напомним, ранее Нателла раскритиковала Даву и Киркорова на премии «Муз-ТВ», назвав их моральными уродами и добавив, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

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