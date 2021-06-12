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Сына Евгения Моргунова нашли мертвым в квартире

В начале этого года ушла их жизни вдова Евгения Моргунова, а сейчас же стало известно, что сын великого актера скончался от алкоголизма. Причем, это произошло еще в марте. Ему было 54 года. Антона похоронили в одной могиле с матерью.

Последнее время у Антона были серьезные проблемы с алкоголем. Это подтверждали и соседи, которые практически каждый день встречали сына легендарного артиста в неадекватном состоянии. Скорее всего, алкоголизм поспособствовал его кончине.

 «Он пьет хуже отца. С полоумным видом иногда выходит в ближайший магазин за очередной порцией. Его часто лупили, потому что он пьяный приставал», — рассказывали соседи мужчины.

О смерти Антона первые узнали соседи. Они долго не видели мужчину и поначалу считали, что он ушел в очередной запой. Однако вскоре забили тревогу. Оказалось, не зря. Антона похоронили на Кунцевском кладбище вместе с мамой Натальей Могуновой. У них одна табличка на двоих. Отметим, Евгений Моргунов умер в 1999 году от второго инсульта, Наталью также погубила эта болезнь.

Сообщение Сына Евгения Моргунова нашли мертвым в квартире появились сначала на POPCAKE.

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По материалам: popcake.tv

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