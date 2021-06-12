Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В День России над Поклонной горой подняли государственный флаг

В День России над Поклонной горой подняли государственный флаг

По традиции, заложенной в прошлом году Президентом РФ Владимиром Путиным,12 июня, возле Музея Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония подъема государственного флага России с участием Героев Труда.

Участники прибыли на знаменную площадку около Музея Победы после церемонии в Кремле, где глава государства вручил им государственные награды. На мероприятии присутствовала лауреат Государственной премии за 2020 год – президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия Жизни" Фаина Захарова.

В этом году звания Героя Труда удостоены: Геннадий Антохин – капитан-наставник отдела Департамента безопасности и качества филиала публичного акционерного общества "Дальневосточное морское пароходство" во Владивостоке, Александр Бондаренко – тракторист ООО имени Кирова Песчанокопского района Ростовской области, Виктор Поляков – заместитель генерального директора – управляющий директор "ОДК-Сатурн" (ГК "Ростех"), Людмила Суслякова – машинистка крана доменного цеха "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"

В мероприятии также приняли участие юнармейцы, кадеты, суворовцы, Волонтеры Победы, поисковики, курсанты военно-патриотического центра "Вымел". В завершении церемонии состоялся возложение цветов к Вечному огню. Начало в 15:00.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
В День России над Поклонной горой подняли государственный флаг
В День России над Поклонной горой подняли государственный флаг
Космический пучок, коса "рыбий хвост" и другие модные прически на случай дождливой погоды
Космический пучок, коса "рыбий хвост" и другие модные прически на
Флаги, акции и народные гуляния: как Россия отмечает 12 июня
Флаги, акции и народные гуляния: как Россия отмечает 12 июня
Ви из BTS пытался обмануть персонал
Ви из BTS пытался обмануть персонал
Магические деревья и их свойства
Магические деревья и их свойства
Из-за Чонгука из BTS В Корее могут разрешить татуировки
Из-за Чонгука из BTS В Корее могут разрешить татуировки
Как защитить свое фото от порчи и сглаза
Как защитить свое фото от порчи и сглаза
Яркие дебюты, детские шалости и исторические моменты: лучшие фото с торжественного парада Trooping The Colour за много лет
Яркие дебюты, детские шалости и исторические моменты: лучшие фото с
В ГИБДД узнали о позволяющей избегать штрафов лазейке
В ГИБДД узнали о позволяющей избегать штрафов лазейке
Белый приворот от измен
Белый приворот от измен
Битва платьев: Ирина Чайковская против Ольги Серябкиной
Битва платьев: Ирина Чайковская против Ольги Серябкиной

Топ на сегодня

Александра Бортич рассказала о борьбе с весом: "У меня никогда не было тела, которым я была бы полностью довольна"
Александра Бортич рассказала о борьбе с весом: "У меня никогда не
11 июня выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике
11 июня выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике
Дарья Клюкина, Полина Аскери, Ксения Соловьева и другие на парфюмерной презентации в Москве
Дарья Клюкина, Полина Аскери, Ксения Соловьева и другие на
В Хабаровском крае участники акции «Сад памяти» высадили 12 тысяч молодых деревьев
В Хабаровском крае участники акции «Сад памяти» высадили 12 тысяч
Доставщики еды в Индонезии разгромили «McDonald’s» ради BTS-обедов
Доставщики еды в Индонезии разгромили «McDonald’s» ради BTS-обедов

Еще по теме

Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России
В Челябинской области в День Героев Отечества состоялся прием в ряды Юнармии
Праздник национальностей пройдет у столичного «Музея Победы» на Поклонной горе 4 ноября
Юнармейцам Калининграда вручены памятные медали «За участие в военном параде в День Победы»