В День России над Поклонной горой подняли государственный флаг

Вадим Карасев

По традиции, заложенной в прошлом году Президентом РФ Владимиром Путиным,12 июня, возле Музея Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония подъема государственного флага России с участием Героев Труда.

Участники прибыли на знаменную площадку около Музея Победы после церемонии в Кремле, где глава государства вручил им государственные награды. На мероприятии присутствовала лауреат Государственной премии за 2020 год – президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия Жизни" Фаина Захарова.

В этом году звания Героя Труда удостоены: Геннадий Антохин – капитан-наставник отдела Департамента безопасности и качества филиала публичного акционерного общества "Дальневосточное морское пароходство" во Владивостоке, Александр Бондаренко – тракторист ООО имени Кирова Песчанокопского района Ростовской области, Виктор Поляков – заместитель генерального директора – управляющий директор "ОДК-Сатурн" (ГК "Ростех"), Людмила Суслякова – машинистка крана доменного цеха "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"

В мероприятии также приняли участие юнармейцы, кадеты, суворовцы, Волонтеры Победы, поисковики, курсанты военно-патриотического центра "Вымел". В завершении церемонии состоялся возложение цветов к Вечному огню. Начало в 15:00.