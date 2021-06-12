В ГИБДД узнали о позволяющей избегать штрафов лазейке

Вадим Карасев

Управление ГИБДД по Кировской области рассказало о лазейке в процедуре оформления авто, которой пользуются местные водители, чтобы не платить налоги и штрафы.

Там объяснили, что некоторые жители региона после смерти своих родственников не торопятся перерегистрировать транспортное средство на себя и эксплуатируют его по документам умершего собственника, уклоняясь таким образом от уплаты налогов и штрафов. Чтобы пресекать такие факты, инспекция регулярно осуществляет сверку сведений о фактах смерти граждан с информацией о стоящих на государственном учете транспортных средств. Благодаря этой работе в 2021 году было снято с учета 1620 автомобилей, владельцы которых скончались.

Водители, управляющие транспортом, регистрация которого прекращена в связи со смертью владельца, привлекаются к административной ответственности за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке, в соответствии с ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ, что влечет за собой наказание в виде штрафа в размере до 800 рублей. Кроме того, на месте изымаются государственные регистрационные знаки и документы на транспортное средство, находящееся в розыске. В указанном случае эксплуатация автомобиля законом не допускается.

За подобные нарушения в 2021 году к ответственности привлечены уже 1384 кировчан.