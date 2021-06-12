В ГИБДД узнали о позволяющей избегать штрафов лазейке
Управление ГИБДД по Кировской области рассказало о лазейке в процедуре оформления авто, которой пользуются местные водители, чтобы не платить налоги и штрафы.
Там объяснили, что некоторые жители региона после смерти своих родственников не торопятся перерегистрировать транспортное средство на себя и эксплуатируют его по документам умершего собственника, уклоняясь таким образом от уплаты налогов и штрафов. Чтобы пресекать такие факты, инспекция регулярно осуществляет сверку сведений о фактах смерти граждан с информацией о стоящих на государственном учете транспортных средств. Благодаря этой работе в 2021 году было снято с учета 1620 автомобилей, владельцы которых скончались.
За подобные нарушения в 2021 году к ответственности привлечены уже 1384 кировчан.