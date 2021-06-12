В сельских школах Липецкой области откроются два центра «Точка роста»

Анастасия Иванова

В Елецком районе Липецкой области на базе школ села Лавы и поселка Соколье появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России. Они открываются в рамках нацпроекта «Образование», сообщает Управление образования и науки Липецкой области.

Центры «Точка роста» направлены на создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение учащимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а также на обновление содержания и совершенствование методов преподавания предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».



Кабинеты, в которых будут заниматься школьники, обновят с учетом всех требований брендбука для центров «Точка роста» в Липецкой области. Здесь установят новую мебель. Школы уже получили часть оборудования для оснащения кабинетов.



Для работы в центрах педагоги Елецкого района пройдут специальное обучение. В настоящее время учителя принимают участие в вебинарах для слушателей курсов по сопровождению создания центров «Точка роста».