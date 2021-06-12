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В Забайкалье стартовала первая смена Российского движения школьников

В Забайкалье стартовала первая смена Российского движения школьников

В Забайкалье на базе детского центра «Дружба», расположенного на берегу озера Бальзино в Дульдургинском районе, стартовала первая смена по направлениям Российского движения школьников «Навигатор детства», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Забайкальского края.

В течение трех недель в центре смогут отдохнуть 110 детей.

В рамках смены будут работать креативные агентства, творческие мастерские, интерактивные площадки, медиацентр «Искра». Самым масштабным мероприятием станет арт-фестиваль – это новое творческое пространство и уникальное место, где каждый ребенок может создать архитектурный образ своими руками.

Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Организация создана в целях «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».

# Общество
По материалам: edu.ru

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