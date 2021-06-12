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Вали Карнавал удалила куплет про Крида из нового трека

Накануне Валя Карнавал презентовала трек «Ромашки». В тексте исполнительница рассказывает про свои неудачные отношения. Поклонники тут же предположили, что речь шла про роман с Егором Кридом. Это подтверждает и Dj Smash, который стал со-продюсером трека. В интервью для PeopleTalk музыкант рассказал, что предыстория этого трека связана с Егором Кридом.

«Сказал, что есть песня в статусе «демо», вроде хорошая, но чего-то не хватает. Я послушал, насчёт предыстории точно сказать не могу, но было и про Егора — у них там была какая-то история с ромашками…» – заявил музыкант.

В Сети ходят слухи, что во время отношений Егор подарил Вале ромашки. Теперь эти цветы ассоциируются у тиктокерши именно с этой «грустной» историей.

«Нашу любовь не купишь за бумажки. Она дороже всех твоих духов. И сотни роз не стоят не одной твоей ромашки», – поет Валя.

Dj Smash также заявил, что в ходе работы им пришлось удалить один красивый куплет. Эх, поклонники так и не узнают, «как много боли» пережила Валя вместе с Кридом. Напомним, об отношениях артистов стало известно в начале этого года. Валя и Егор выкладывали совместные фотографии с отдыха, записывали TikTok и тепло отзывались друг о друге. Однако в последнее время Валя все чаще стала появляться в stories со слезами на глазах, а Крид подтвердил, что его сердце свободно.

Сообщение Вали Карнавал удалила куплет про Крида из нового трека появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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