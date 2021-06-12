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Ви из BTS пытался обмануть персонал

Ви (V) из группы BTS довольно загадочный персонаж, разгадать которого многим не под силу. И, кажется, айдол этим пользуется! На днях музыкант обманул свой персонал.

На фестивале BTS FESTA 2021 среди участников разыгрывалось много достойных призов. Для этого им нужно было вытянуть бумажку из автомата и зачитать, какой подарок там написано. Ви, который долго рассматривал призы перед лотереей, решил немного сжульничать. Музыкант очень хотел получить Bluetooth-микрофон TATA, однако никак не мог вытянуть нужную бумажку. Потеряв надежду, Ви решил действовать незаконным способом.

Ви сообщил персоналу, что на его листке написано, что он выиграл микрофон. У сотрудников это вызвало подозрения, поэтому они попросили его показать на камеру эту запись. Ви понял, что его раскусили и быстро съел листок. Персонал тут же понял, что Ви из обманул. Однако они оценили его остроумность и вручили Тэхену микрофон ТАТА! На какие только аферы не пойдет айдол ради приза. Давай вместе посмотрим на маленькое «преступление» Ви.  

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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