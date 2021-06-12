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Все уже решено: Джин не вернется в BTS после армии

Когда АРМИ делятся опасениями на тему того, кто из айдолов BTS, скорее всего покинет группу, решив окончательно завязать с музыкальной карьерой, чаще всего в подобных беседах слышатся имена Чонгука (Jungkook) и Джина (Jin). Чонгука зрители считают слишком самостоятельным, предприимчивым и целеустремлённым. Безусловно, это замечательные качества, только если мы не говорим о его позиции в группе, ведь самым большим желанием слушателей BTS является как можно дольше наблюдать за творчеством мальчиков в полном составе, а Гук, кажется, скоро перерастет работу в коллективе, ориентированном на подростковую аудиторию и захочет чего-то большего.

Касаемо Джина… Он выглядит наиболее замкнутым и задумчивым членом группы. Поклонникам порой кажется, что ему сильно надоела суета, гастроли и постоянное пребывание в толпе. К тому же, теперь, когда Джина обещают забрать в армию в скором времени, у фанов айдола возникло еще больше опасений. А вернется ли он в группу после 2-летнего перерыва? Захочет ли окунуться в мир, который уже остался лишь в его воспоминаниях?

«Больше всего на свете я боюсь, что Джин не захочет вернуться. 2 года это же маленькая жизнь. А если ему в армии понравится, что будет? Не хочу об этом думать», — мысли вслух одной из АРМИ.

Сообщение Все уже решено: Джин не вернется в BTS после армии появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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