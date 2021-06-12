Вышли в люди: вспоминаем яркие светские дебюты известных пар

Вадим Карасев

Крупных светских событий публика ждет не только чтобы пообсуждать модные наряды знаменитостей. Такие мероприятия звезды часто используют, чтобы официально представить своих возлюбленных: подтвердить слухи о романе или просто перестать скрываться от папарацци и наконец смело позировать для официальной хроники. Несколько громких светских дебютов у нас произошло и недавно — в нашем материале вспоминаем первые совместные выходы на красную дорожку некоторых известных и обсуждаемых пар.

Илья Прусикин и Софья Таюрская

Начнем наш материал с последних громких дебютов. "Премия Муз-ТВ" стала первым масштабным светским событием после пандемии и принесла сразу несколько сенсаций и скандалов — чего стоит один конфликт Нателлы Крапивиной и Филиппа Киркорова! Но сегодня говорим о более радостных моментах — дебютах пар. На дорожке премии их было несколько.

После официального подтверждения своего романа как пара на публике впервые появились Илья Прусикин и Софья Таюрская из Little Big. Коллеги по группе долго скрывали отношения, но теперь, кажется, наверстывают упущенное — на поклонников посыпались и совместные фото в инстаграме, и интервью, и клип про Принца и Золушку.





Илья Прусикин и Софья Таюрская

Тимати и Катерина Сафарова

Еще одной сенсацией вечера стал первый выход Тимати с победительницей шоу "Холостяк" Катериной Сафаровой. За сменой "дам сердца" у рэпера публика следит с особым интересом. Правда, в новый роман многим не верится — искушенные зрители считают происходящее хайпом и не думают, что отношения Тимати и Катерины выльются во что-то серьезное. Ну что же, подождем развития событий, а пока еще раз посмотрим на эту новую светскую пару!





Катерина Сафарова и Тимати

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Паулина Андреева и Федор Бондарчук явно не относятся к тем знаменитостям, которые стремятся засветиться на каждой вечеринке. Вот и в начале своего романа они дождались масштабного мероприятия, чтобы официально подтвердить свои отношения. Впервые в свет как пара они вышли на красной дорожке "Кинотавра" в 2016 году, сразу став главной сенсацией фестиваля.





Паулина Андреева и Федор Бондарчук





Их появление на публике и сегодня сразу вызывает повышенный интерес, ведь частыми гостями на светских мероприятиях они по-прежнему не являются.





В 2019 году Федор и Паулина сыграли свадьбу, ну а в марте этого года стали родителями — у них родился сын Иван.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

О начале романа Ксении Собчак и Константина Богомолова можно было почитать не только в светских хрониках, но и в колонке "Происшествия" — все мы помним нашумевшую драку в "Кофемании" с участием Богомолова и Максима Виторгана, за которым Собчак на тот момент была замужем.

Свой роман Ксения и Константин пытались скрывать, и хотя они часто появлялись вместе на одних и тех мероприятиях, старались держаться там отстраненно.





Константин Богомолов и Ксения Собчак

Светским дебютом пары можно считать премию журнала HELLO! весной 2019 года, которая состоялась через пару недель после официального объявления о разводе Ксении и Максима.

На дорожке пара еще не позировала, но вот за столиком в зале Собчак и Богомолов сидели вместе и не скрывали взаимной привязанности. Впрочем, в хронику эти моменты снова не попали — долгожданные совместные фотографии пары появились на "Кинотавре" в июне 2019 года, когда Ксения и Константин окончательно перестали скрываться от прессы. В сентябре того же года они сыграли свадьбу, о которой, пожалуй, и через годы будут вспоминать московские старожилы.





Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Юлию Снигирь и Евгения Цыганова смело можно назвать одной из самых закрытых пар российского кинематографа даже после того, как они официально оформили отношения, что уж говорить о начале романа! На публике актеры всегда старались избегать друг друга и вместе не позировали, хотя их отношения начались еще в 2015 году, а в 2016 году они стали родителями.

Из-за того, что Цыганов стал встречаться с Юлией в тот момент, когда его гражданская жена Ирина Леонова была беременна, в обществе часто критиковали их отношения, и лишний повод для пересудов пара, видимо, давать не хотела.

Но в сентябре 2018 года этим пряткам пришел конец — на премьере фильма Авдотьи Смирновой "История одного назначения" Цыганов и Снигирь впервые позировали вместе как пара. Слишком щедрыми на совместные снимки они с тех пор так и не стали, но на светских мероприятиях появляются вместе, пусть и не очень часто.





Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Бейонсе и Джей-Зи

Бейонсе и Джей-Зи начали встречаться в 2002 году, но заставляли мир гадать о статусе их отношений. Они сотрудничали как артисты и не комментировали личную жизнь. Пару замечали папарацци, они вместе посещали спортивные матчи, но на светских мероприятиях не давали повода говорить о них как о возлюбленных.

Интрига окончательно была разрешена на красной ковровой дорожке церемонии MTV VMA в 2004 году, где артисты впервые появились в качестве пары. В 2008 году они сыграли свадьбу. У них есть трое детей: дочь Блу Айви и близнецы — сын Сэр и дочь Руми.





Джей-Зи и Бейонсе

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Спрятаться от папарацци Дженнифер Лопес и Алексу Родригесу не удавалось, так что об их романе публика уже знала. Но официальный выход в статусе пары случился на Met Gala в мае 2017 года — если уж заявлять о романе, то на одной из самых грандиозных вечеринок мира!





Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Джей Ло и Алекс обручились в начале 2019 года, но свадьбу пришлось переносить из-за пандемии, а затем они и вовсе разошлись. Теперь весь мир уже обсуждает воссоединение Лопес с Беном Аффлеком, с которым она встречалась в нулевых.









Канье Уэст и Ким Кардашьян

Ким и Канье дебютировали на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в мае 2012 года на премьере фильма "Жестокое лето". Случилось это через два месяца после официального обнародования их отношений. Еще через два года они сыграли свадьбу.

В браке у них родилось четверо детей. Но в последние годы идиллию все чаще нарушали семейные проблемы, и в итоге в феврале 2021 года Ким подала на развод. Теперь СМИ пристально следят за развитием отношений Канье и Ирины Шейк — инсайдеры уверяют, что у рэпера роман с российской супермоделью.





Канье Уэст и Ким Кардашьян





Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Меган Фокс и Machine Gun Kelly — одна и самых ярких новых пар. Влюбленные не скрывают своих чувств — целуются на светских мероприятиях, а Меган даже выбегает на сцену к любимому. Во время своего дебюта на красной ковровой дорожке они, впрочем, еще вели себя довольно сдержанно. Ну а впервые как пара они появились на церемонии American Music Awards — 2020.





Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Технически первой совместной красной ковровой дорожкой Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса стала премьера "Зеленого фонаря" в 2011 году, но это было за четыре месяца до того, как они начали встречаться.

Ну а когда закрутился роман, актеры стали более скрытными — светского дебюта поклонникам пришлось ждать несколько лет, но он явно того стоил! Первый совместный выход случился на Met Gala в мае 2014 года и был весьма эффектным. На тот момент Блейк и Райан уже два года были женаты! Сегодня одна из самых забавных и очаровательных пар Голливуда воспитывает трех дочерей.





Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс





Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Майли и Лиам вышли на свою первую красную дорожку на вечеринке Элтона Джона после церемонии "Оскар" в 2010 году, вскоре после того как стали встречаться. Роман пары был весьма турбулентным. Обручившись в 2012-м, на следующий год они уже расстались.

Восстановить отношения они решили в 2016 году, и в этот раз до свадьбы дело все-таки дошло. Но идиллия продлилась недолго — в 2019 году Майли и Лиам расстались. На развод подал Хемсворт.





Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Рики Мартин и Джван Йосеф

Своего нового бойфренда Рики Мартин представил всему миру 15 апреля 2016 года — именно в этот день он впервые вышел с Джваном Йосефом на красную ковровую дорожку. Случилось это во время гала-вечера amfAR Inspiration Gala в Сан-Паулу, Бразилия.





Фото с мероприятия и без того облетели весь мир, но и сам Рики запостил одну из фотографий у себя в инстаграме, подтвердив роман с Йосефом.





С тех пор они успели пожениться — об этом они объявили в январе 2018 года. 31 декабря 2018 года Мартин и Йосеф через инстаграм объявили, что у них родилась дочь Люсия. А еще через год они снова стали родителями — на этот раз у них родился сын. Пара также воспитывает двух детей Мартина, рожденных в 2008 году суррогатной матерью.





Рики Мартин и Джван Йосеф на показе Balmain в 2016 году

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Жизнь Бритни Спирс существенно ограничена из-за того, что официально она находится под опекой. На светские мероприятия певица тоже выбирается редко, поэтому поклонникам звезды нулевых пришлось запастись терпением.

Со своим нынешним бойфрендом Сэмом Асгари Бритни встречается с 2017 года, и совместные фото появлялись в ее инстаграме, но вот первый официальный публичный выход случился лишь в 2019 году. Пара посетила показ фильма "Однажды в... Голливуде".





Бритни Спирс и Сэм Асгари





Джон Ледженд и Крисси Тейген

Джон и Крисси дебютировали как пара на красной ковровой дорожке на церемонии вручения "Грэмми" в феврале 2008 года — Джон был тогда номинирован трижды. Ну а после официальной части они отправились еще и на вечеринку Sony After Party. Не так давно Тейген вспомнила тот вечер, иронично прокомментировав свой загар. Что поделать — суровая мода нулевых!

Свадьбу они сыграли в 2013 году. У Джона и Крисси есть двое детей — дочь Луна и сын Майлз. Супруги ждали третьего ребенка в 2020 году, но у Тейген случился выкидыш.





Джон Ледженд и Крисси Тейген

Джордж и Амаль Клуни

За Джорджем Клуни в Голливуде закрепился статус "вечного холостяка", поэтому его долгожданный выход с дамой сердца публика предвкушала с особым интересом. Впервые как пара они появились на гала-вечере во Флоренции в сентябре 2014 года, через пять месяцев после официального обнародования своих отношений.

Ну а через несколько дней после этого дебюта они сыграли свадьбу в Венеции. 6 июня 2017 года Амаль родила дочь Эллу и сына Александра.





Амаль и Джордж Клуни

Эштон Катчер и Мила Кунис

Несмотря на то что они были вместе с 2012 года, Эштону Катчеру и Миле Кунис удалось сохранить свои отношения невероятно приватными. Впервые официально они появились на красной ковровой дорожке в качестве пары только в декабре 2017 года.





Эштон Катчер и Мила Кунис

Хотя папарацци, конечно, удавалось подловить их в повседневной жизни или на трибунах стадиона и раньше. К слову, технически вместе на красной дорожке Эштон и Мила позировали еще в 2000 году, но тогда просто как коллеги по сериалу That 70's Show.





Эштон Катчер и Мила Кунис в 2000 году

Илон Маск и Граймс

Как вы уже могли заметить, Met Gala пользуется популярностью у пар, если речь идет о первом официальном выходе. И выбор вполне понятен — это одно из самых известных светских событий, за которым следят во всем мире, так что, заявив о себе там, точно не останешься незамеченным. Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск и певица Граймс тоже выбрали для дебюта Met Gala — в мае 2018 года (встречаться они начали в том же году).





Илон Маск и Граймс

В январе 2020 года Граймс подтвердила, что они с Маском ждут первенца. Рождение малыша тоже, кажется, осветили все мировые СМИ. Не в последнюю очередь из-за весьма оригинального имени, которое дали ребенку родители — X Æ A-12 (затем они заменили его на X Æ A-Xii).





Сара Полсон и Холланд Тейлор

Сара Полсон и Холланд Тейлор пришли вместе еще на церемонию Critics' Choice Awards в 2016 году — тогда все СМИ написали, что таким образом пара подтвердила свой роман. Тем не менее на дорожке вдвоем они тогда еще не позировали — только на афтепати.





Холланд Тейлор наблюдает за фотосессией Сары ПолсонСара Полсон и Холланд Тейлор

А вот полноценный светский выход пары случился годом позже. В гармонирующих между собой сдержанных образах Сара и Холланд появились на гала-вечере TIME 100 в апреле 2017 года. Влюбленные вместе и сегодня.





Джефф Безос и Лорен Санчес

Развод богатейшего человека в мире, основателя Amazon Джеффа Безоса, стал одной из самых сенсационных новостей в 2019 году. Новой возлюбленной Безоса стала бывшая ведущая телешоу Лорен Санчес, и папарацци бросились по пятам новой пары. Но официальный светский выход пара долго откладывала. Случился он в итоге на мероприятии Amazon Prime Video в Мумбаи в январе 2020 года — через год после того, как впервые заговорили об их романе.





Джефф Безос и Лорен Санчес

Орландо Блум и Кэти Перри

Орландо Блум и Кэти Перри тоже довольно долго "мучили" любопытную публику. Спустя более двух с половиной лет после того, как они начали встречаться, звезды наконец-то дебютировали на красной ковровой дорожке в качестве пары. Случилось это на гала-вечере Global Ocean в Монте-Карло в сентябре 2018 года.

Через год, в День святого Валентина, они обручились, а в августе 2020 года стали родителями — у них родилась дочь Дэйзи. В марте этого года СМИ сообщили, что Орландо и Кэти тайно поженились.





Орландо Блум и Кэти Перри

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц дебютировали на 25-м гала-вечере amfAR во время 71-го Каннского фестиваля во Франции в мае 2018 года. Семь месяцев спустя они обручились, а в 2019 году влюбленные сыграли и свадьбу, причем дважды! В феврале они тайно зарегистрировали отношения, ну а в августе провели роскошную церемонию на Капри.





Хайди Клум и Том Каулитц