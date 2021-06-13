Айза рассказала про член Олега Майами: «Внушительный агрегат»

Анастасия Иванова

Айза Долматова и Олег Майами расстались два месяца назад. Несмотря на то, что общественность не верила в их любовь, артисты были вместе полтора года. Олег заявил, что не смог ужиться с теледивой из-за ее упертого характера и нежелания меняться. Но, кажется, у Айзы на это есть другой ответ.

Айза никогда не скрывала, что Майами у них была бурная сексуальная жизнь. Ведь влюбленные занялись сексом на первом же свидании в припаркованной машине. Кроме того, Айза не скрывала, что Олега Майами щедро наградила природа – у него большой член. Девушка как-то заявила, что после секса с певцом чувствовала дискомфорт. Возможно, именно «слишком большой агрегат» стал причиной расставания знаменитостей. Несмотря на миниатюрность и боль, Айза все равно рассматривает мужчин только с большим членом. Об этом она заявила недавно в Instagram.

Долматова решила ответить на скандальное видео Абрамова, который поставил своей жене ультиматум. По мнению девушки, такие заявления может говорить только идеальный мужчина, у которого член в 25 сантиметров будет оставаться упругим до 90 лет.

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