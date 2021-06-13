Бельгийцы отказались от лечения своего футболиста в российской больнице после Евро

Вадим Карасев

Бельгийские врачи не стали лечить футболиста сборной Тимоти Кастаня в российской больнице после матча Евро-2020, сообщается в Telegram-канале "Мутко против". После получения травмы игрок был доставлен в лечебное учреждение Санкт-Петербурга, но оттуда его решили перевезти на родину.

Спортсмену потребовалась операция из-за переломов правого скуло-орбитального комплекса. Он получил повреждения после столкновения головами с полузащитником сборной России Далером Кузяевым.



"А между тем бельгийцы не захотели оперировать Тимоти Кастаня в России. Вчера вечером в лечебнице на Крестовском острове собрались врачи сразу нескольких питерских больниц. Как вы уже понимаете, все они занимались Кастанем. Изначально было предположение, что игроку может понадобиться срочная операция. Футболисту была сделана КТ, которая показала сразу несколько переломов правого скуло-орбитального комплекса. Однако, как это обычно бывает при подобных множественных переломах, у Кастаня возник сильный отeк, вынуждающий перенести операцию на три-четыре дня. Кастаню было предложено остаться в Питере и получить необходимую помощь, но врачи сборной Бельгии настояли на его возвращении на родину", – утверждает источник.

Тимоти Кастань не сможет сыграть в оставшихся матчах чемпионата Европы по футболу. Во время игры его заменил Тома Мёнье, забивший гол и сделавший результативную передачу.

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