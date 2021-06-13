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Бузова явилась к режиссеру постановки во МХАТе без лифчика

Бузова явилась к режиссеру постановки во МХАТе без лифчика

В постановке «Чудесный грузин» Ольге Бузовой досталась роль артистки кабаре. Выступление на сцене великого театра для певицы прошло отлично. После она дала интервью прессе о своей работе в качестве актрисы, а в недавних stories в Instagram отметила, что ей также пришлось отправиться к режиссёру спектакля для того, чтобы обговорить детали актёрской игры и происходящего в знаменательный вечер.

«Замечаний не так много, но, конечно, работа предстоит колоссальная. Знаете, плохих и хороших ролей у хороших актеров не бывает», — сообщила она в личном профиле. Но, разумеется, в опубликованных роликах зрителей больше всего заинтересовали не истории о звёздных буднях бизнесвумен, а ее слишком эротично наряд. Нет, глубокого декольте или открытой спины у девушки не было, однако были коротенькие шорты и маленький топ, под которым подписчики не смогли разглядеть нижнего белья.

Людям такой выбор гардероба показался неподобающим для встречи с режиссёром в стенах знаменитого театра, но после обязательной программы в виде серьезного диалога с Ренатой Сотириади и урока вокала Ольга отправилась со своим директором Арамом Арчером в один из ресторанов «Москва-Сити», где ее тусовочный образ как раз таки был оценен по достоинству.

Instagram Ольги Бузовой

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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