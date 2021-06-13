Дочь Заворотнюк в отчаянии: «Когда спрашивают про маму, я чувствую себя обезьянкой в клетке»

Алексей Вольцев

Анна Заворотнюк вновь решилась поднять самую душещипательную тему в своем Instagram и заговорила с подписчиками о маме. Девушка призналась, что иногда у нее сдают нервы из-за бестактности окружающих ее людей, подписчиков и даже незнакомцев, которые так и норовят узнать что-то из жизни тяжелобольной звезды Анастасии Заворотнюк и не стесняются причинять боль ее дочери постоянными расспросами о слухах из информационных источников.

Аня поразилась, что позволяют себе подобное «хамство» даже врачи, с которыми знаменитость пересекается случайно. Заворотнюк младшая рассказала о недавнем случае из клиники. Она проходила обследование в больнице и встретила в кабинете 2 женщин, которые начали озвучивать все свои мысли о нынешнем состоянии «прекрасной няни». «В месте, где ты вообще не ожидаешь никаких личных вопросов, начинается: «А это правда что пишут? А то, а се? Ой, я прям плакала когда узнала». Когда узнала, плакала я!» — оскорбилась Аня.

Владелица страницы отметила, что не обсуждает запретную тему даже с близкими друзьями, но если они и спрашивают у девушки о проблеме, они делают это максимально тактично и аккуратно, за что Аня благодарит и уважает своих товарищей.

[media=https://www.instagram.com/p/CQDiaPfF5Bk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Дочь Заворотнюк в отчаянии: «Когда спрашивают про маму, я чувствую себя обезьянкой в клетке» появились сначала на POPCAKE.