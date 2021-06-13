Джиджи Хадид проводит летние каникулы с восьмимесячной дочерью

Вадим Карасев

Летние каникулы 26-летняя Джиджи Хадид проводит на семейной ферме своей мамы Иоланды в Пенсильвании. Не дает ей заскучать на отдыхе восьмимесячная дочь Хай, которую модель родила от своего возлюбленного Зейна Малика.

Вместе с малышкой Джиджи наслаждается всеми прелестями загородного отдыха: они купаются в бассейне, нежатся на солнце и дышат свежим воздухом.





Джиджи Хадид с дочерью Хай

Вдохните лето,

— советует всем окунуться в летнюю атмосферу Хадид.

Модели любят одеваться в одном стиле со своими детьми. Недавно Эмили Ратажковски продемонстрировала, что они с сыном "заодно", когда опубликовала снимки в купальных костюмах в одной расцветке. Теперь ее примеру последовала и Джиджи — для себя и дочки она выбрала зеленые купальники Frankie's Bikinis, которые специально для них были сшиты на заказ.

Купальник Хай так тронул Джиджи, что она даже расплакалась.









Лицо дочери Джиджи по-прежнему прячет и показывает ее со спины. Но даже несмотря на это, поклонники модели называют Хай очаровательной малышкой. Хотя и не скрывают, что очень хотят ее увидеть.

Вы прекрасны, но когда же мы увидим ее лицо? Как быстро она растет!Когда ты покажешь нам Хай, Джиджи?Две красотки,

— пишут фолловеры Джиджи.