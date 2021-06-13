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Гей-скандал! Тимур Батрутдинов заявил, что Митя Фомин любит мужчин

Кажется, Тимур Батрутдинов недолюбливает артистов отечественного шоу-бизнеса. Комик отпускает довольно острые высказывания в адрес исполнителей, намекая на их нетрадиционную ориентацию. Причем делает это на протяжении нескольких лет.

Тимур Батрутдинов не боится иронизировать о своей личной жизни, но больше его волнуют любовные связи Мити Фомина. Например, во время записи шоу «Деньги или позор» Тимуру пришлось назвать «имя самого бедного гея». И только Батрутдинов начал произносить: «Сергей Лаз…», как резко изменил решение и крикнул: «Митя Фомин. У него мало концертов сейчас». На этом провокационные приколы не закончились. Во время недавнего выпуска Comedy Club на ТНТ.

«Митя Фомин – проверен тысячами мужчин«, – сказал Тимур Батрутдинов, намекнув, что вокалист меняет любовников как перчатки.

Отметим, что о нетрадиционной ориентации певца говорят уже давно. Многим кажется поведение Фомина странным. Например, он никогда не был женат, его редко видят в компании дам. Кроме того, у него нет детей.

Любопытно, но и личная жизнь Тимура Батрутдинова окутана неоднозначными историями. Юморист также еще не встретил одну единственную и никогда не ходил под венец.

Сообщение Гей-скандал! Тимур Батрутдинов заявил, что Митя Фомин любит мужчин появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Главные новости / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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