Измерили! Сколько сантиметров член у Чимина?

Анастасия Иванова

Каким бы не было выдающимся творчество исполнителя, слушателям всего хочется чего-то нового. Большинство поклонников интересует не только музыка кумира, но и подробности его жизни, а иногда и не только жизни. АРМИ часто интересуются, какого размера члены у участников BTS.

Говорят, чтобы узнать все самое сокровенное, достаточно лишь посмотреть на размер ладони. Из отпечатков рук айдолов сразу видно, что разберем Чимина (Jimin) самая маленькая ладонь. Считается, что эрегированный половой орган равен трем большим пальцам.

Длина также измеряется расстоянием от кончика среднего пальца и до снования ладони. А эту цифру мы знаем из замеров, которые проводили сами ребята. 17,5 сантиметров! Таким образом, член Чимина в среднестатистической норме. К слову, коротки пальцы айдола также говорят о приятном сюрпризе. Такие парни обычно берут толщиной мужского органа. Девочки, Чимин вас точно не разочарует.

Кстати, сам айдол даже не думает скрывать свой орган. Наоборот, он гордится своим достоинством. Айдол часто надевает обтягивающие вещи, где выпирает его член.

Сообщение Измерили! Сколько сантиметров член у Чимина? появились сначала на POPCAKE.