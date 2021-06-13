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Эксклюзив! Таюрская и Прусикин об отношениях: «Мы очень плохие…»

Многие догадывались, что Софья Таюрская и Илья Прусикин встречаются. И недавно пара перестала скрывать этот факт. Софья в интервью Ксении Собчак подтвердила, что у нее роман с Ильичом. Несмотря на то, что их роман жестко хейтят в Сети, артисты не обращают на это никакого внимания. В интервью для POPCAKE Илья и Софья раскрыли всю правду о своих отношениях.

«Это наша жизнь. Нам хорошо и нам абсолютно все равно, что скажет какой-то хейтер из Владивостока. Мы счастливы и делаем так, как сами считаем нужным, и не слушаем каких-то мальчиков из Сети», – отметили ребята из Little Big.

Софья до сих пор не понимает, в какой момент осознала, что ей нравится Илья. Ведь она раньше считала его совсем несимпатичным. Певица неоднократно отмечала, что он «антисекс» для нее. Но, как говорится, сердцу не прикажешь! По мнению артистов, они вместе, так как оба «плохиши».

«Я огромный комок всего плохого, что только может быть. Софья такой же комок негатива. Мы очень плохие, поэтому мы вместе», – заключил Илья.

Сообщение Эксклюзив! Таюрская и Прусикин об отношениях: «Мы очень плохие…» появились сначала на POPCAKE.

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По материалам: popcake.tv

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