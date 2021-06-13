Как создавался музей имени Пушкина

Алексей Вольцев

00:17 Автор: Анна Шушкина

109 лет назад, 13 июня 1912 года, в Москве был открыт Музей изящных искусств (сегодня — Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).

Инициатором создания и первым директором музея стал заслуженный профессор Московского университета, доктор римской словесности и историк искусства Иван Цветаев - отец поэтессы Марины Цветаевой.

По его замыслу, помимо оригинальных экспонатов, в музее должны были также содержаться гипсовые слепки, макеты, живописные и гальванокопии шедевров мирового искусства, иллюстрирующие основные этапы истории классических народов с древних времен до нового времени.

Здание музея строилось с 1898 по 1904 годы по проекту архитектора Романа Клейна в неоклассическом стиле в виде античного храма. Официальным названием стало — «Музей изящных искусств имени императора Александра III».

Экспозиция создавалась на основе экспонатов из Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета. К работе были привлечены выдающиеся русские ученые: искусствоведы Никодим Кондаков, Дмитрий Айналов и Владимир Мальмберг, египтолог Борис Тураев, художники Василий Поленов, Игорь Грабарь, Константин Коровин, Александр Головин, Игнатий Нивинский.

Гипсовые слепки и другие копии заказывались в 1890-1911 годах в зарубежных мастерских по формам, снятым непосредственно с оригиналов.

Музейное собрание украсила также уникальная коллекция предметов древнеегипетского искусства и культуры, собранная русским ученым-египтологом Владимиром Голенищевым. Там имелись и подлинники произведений классической итальянской живописи, и предметы декоративного искусства XIII-XV веков, и большая нумизматическая коллекция.

День 13 июня в истории

13 июня (31 мая по старому стилю)1912 года состоялось торжественное открытие Музея изящных искусств имени Александра III. С 1937 года и поныне это Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

В 1991 году Музей внесен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Сегодня его живописная коллекция включает свыше 400 000 картин, гравюр, рисунков, плакатов, начиная с XIV века и до наших дней.

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