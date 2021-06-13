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«Какой малюсенький», — Моргенштерн показал свои сантиметры ниже пояса

«Какой малюсенький», — Моргенштерн показал свои сантиметры ниже пояса

Как удается Моргенштерну при всей своей неординарности и скандальности оставаться таким популярным и зарабатывать все больше «плюсиков в карму? Морген — это тот самый человек, который способен выругаться отборным матом на всероссийской музыкальной премии, послать самую пафосную тусовку Москвы на три буквы, «поиграться» с шоколадным членом на торте в «сторисах» Instagram, а затем отличиться своим великодушием и помочь деньгами семье тяжелобольного ребенка или отправить крупную сумму от продажи мерча родителям погибших детей в Казань.

Не зря говорят, что красят человека именно добрые дела и поступки, а не пустая болтовня. Но все же поговорим о «второй сущности» Моргена, без которой он также потерял бы свою индивидуальность. Нестеснительный Алишерка несколько месяцев назад опубликовал приватный снимок в «неприватное» пространство социальной сети: он, сидя голым на унитазе, прикрыл свое достоинство ладошкой и начал улыбаться во все 32.

Весело стало не только сингеру. Смеяться начала и общественность, только не с эпатажа звезды, а с маленьких размеров между ног, которые Моргену легко удалось прикрыть ладошкой. «Ахаха стручок с горошинку», «Пипирка то Диляру устраивает?», «Там похоже даже большой палец длиннее», «Алишер, не позорься, купи Диларе парочку пластмассовых членов помассивнее», — пишут в сети.

Сообщение «Какой малюсенький», — Моргенштерн показал свои сантиметры ниже пояса появились сначала на POPCAKE.

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По материалам: popcake.tv

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