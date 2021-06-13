Кейт Миддлтон и принц Уильям, Селена Гомес и Джастин Бибер и другие пары, которые то сходились, то расходились

Вадим Карасев

Вот уже несколько недель имена 51-летней Дженнифер Лопес и 48-летнего Бена Аффлека не сходят со страниц мировых таблоидов. А все из-за того, что актеры, которые были влюблены друг в друга много лет назад и даже собирались пожениться, вдруг возродили свой роман спустя 17 лет после расставания. В то время как некоторые убеждены, что входить в одну и ту же реку дважды не стоит, другие считают, что все в этой жизни заслуживает второго шанса. Что в итоге выйдет из союза Лопес и Аффлека, судить пока рано. Но инсайдеры говорят, что Бен и Дженнифер настроены очень серьезно и их роман не просто любовная интрижка. Вспоминаем, какие еще знаменитые пары расставались, а затем сходились вновь, и что у них из этого вышло.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в 2001 году. Кейт тогда было 19 лет, а Уильяму — 18. Спустя три года они перестали скрывать свои отношения. Однако еще через три года влюбленные расстались. Но прожить долго друг без друга они не смогли, и уже через четыре месяца снова были вместе.





Что было дальше, всем хорошо известно: в 2010 году Уильям сделал Кейт предложение, а в 2011 году они поженились. Уже 10 лет пара счастлива в браке и воспитывает троих детей.





Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Роман Джессики Бил и Джастина Тимберлейка начался в 2007 году. После четырех лет отношений они расстались.

Ходили слухи, что Тимберлейк изменил возлюбленной с актрисой Оливией Манн. Официальные представители пары, впрочем, отметили, что Джастин и Джессика остались друзьями, а их решение расстаться было обоюдным.





Но не тут-то было! Всего через несколько месяцев стало известно о помолвке пары, которая в 2012 году узаконила свои отношения. Несмотря на порой возникающие проблемы в браке, Бил и Тимберлейк всегда находят способ их решить мирным путем. Пара воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Сайласа и девятимесячного Финеаса.





Селена Гомес и Джастин Бибер

Начав встречаться еще в подростковом возрасте, Селена Гомес и Джастин Бибер расставались и сходились вновь не один раз. Но первое официальное расставание пары пришлось на 2012 год. В 2014 году они ненадолго воссоединились, а затем на несколько лет прервали свои отношения. Спустя почти четыре года Джастин и Селена вновь решили попробовать все сначала и опять стали встречаться. Но очередная попытка оказалась неудачной — пара рассталась окончательно.





Расставание с бойфрендом Гомес переживала тяжело: страдала от депрессии, пела о душевных травмах в песнях и даже лечилась в рехабе. А вот Джастин от разрыва с Селеной оправился быстро. Через несколько месяцев после расставания с певицей он сделал предложение своей давней подруге — модели Хейли Болдуин, и вскоре они сыграли свадьбу. Уже почти три года они счастливы в браке. Селена пока так не встретила новую любовь.





Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Еще одной парой, отношения которой начались в юном возрасте, были Лиам Хемсворт и Майли Сайрус. До того как обручиться в 2012 году (Майли тогда было 20 лет, а Лиаму — 22 года), они расставались и сходились как минимум дважды. Через год после помолвки пара рассталась. Каждый из них пошел своей дорогой: Майли поддерживала свой статус бунтарки и даже успела вступить в однополые отношения, а Лиам, напротив, оставался немного в тени.





В 2016 году судьба тем не менее опять свела их вместе, и они заявили, что их помолвка снова в силе. Свадьбу пара сыграла в 2018 году — церемония была тайной и прошла в семейном кругу.

Но брак пары оказался краткосрочным — через восемь месяцев они развелись. Причем Лиам, по слухам, узнал о разводе с женой из соцсетей. Причины расставания пары неизвестны до сих пор, но говорили, что все дело в неверности певицы — мужу она якобы изменила со своей подругой Кейтлин Картер (у них с Майли действительно потом начался роман).





После расставания с Сайрус Хемсворт вернулся к себе на родину в Австралию и уже нашел новую любовь. А вот Майли в данный момент одинока и говорит, что всегда будет любить своего бывшего мужа.





Пинк и Кэри Харт

Пинк и Кэри Харт поженились в 2006 году. Через два года они объявили о расставании, заявив, что расстаются как лучшие друзья. Однако официально развод супруги не оформили — то ли не было времени этим заниматься (в США этот процесс не такой быстрый), то ли надеялись еще восстановить отношения.





Через год они вновь стали встречаться, а в 2011 году у них родился первый ребенок — дочь Уиллоу. В 2016 году они стали родителями во второй раз — на свет появился их сын Джеймсон. Несмотря на периодически появляющиеся в прессе новости о размолвке пары, супруги по-прежнему вместе и в этом году отметят 20 лет с начала своего романа.





Брайан Остин Грин и Меган Фокс

В 2004 году 18-летняя Меган Фокс начала встречаться с 30-летним Брайаном Остином Грином. Спустя два года они обручились, но до свадьбы дело тогда не дошло — через три года они объявили о расставании. Повторная помолвка пары состоялась в 2010 году. На этот раз затягивать со свадьбой они не стали и через несколько недель связали себя узами брака на тайной церемонии на Гавайских островах.





Прожив с мужем в браке пять лет и родив от него двоих сыновей, актриса подала на развод. Однако оформить его официально супруги не успели и вскоре возобновили свои отношения. После этого у пары родился еще один сын.

Тем не менее брак пары все же дал трещину — год назад они объявили о расставании. Сейчас бывшие супруги счастливы в новых отношениях и пытаются договориться обо всех нюансах бракоразводного процесса.





Брайан Остин Грин и Меган Фокс с сыновьями

Элизабет Тейлор и Ричард Бертон

Культовые голливудские актеры познакомились во время работы над фильмом "Клеопатра" в 1963 году. В то время они оба состояли в браках, поэтому, когда об их романе стало известно публике, разгорелся настоящий скандал. Но их любовь была так сильна, что они порвали со своими супругами и поженились через год после знакомства.





Ричард Бертон и Элизабет Тейлор в фильме "Клеопатра"

Элизабет и Ричард жили на широкую ногу: тратили большие деньги на автомобили, яхты, покупали дорогую недвижимость, антиквариат и предметы искусства, а также роскошные ювелирные украшения.

Однако в их отношениях не все было так безоблачно, как могло показаться: Бертон увлекался алкоголем и засматривался на других женщин, из-за этого супруги много ссорились. Через 10 лет после свадьбы, в 1974 году, Элизабет и Ричард, пожалуй, самая яркая голливудская пара того времени, развелись.





Но их чувства друг к другу не угасли, и вскоре они помирились, а через год после развода поженились вновь. Повторный брак оказался коротким — Бертон так и не перестал пить, а Тейлор не смогла это терпеть. В 1976 году они развелись во второй раз и больше попыток сойтись не предпринимали.





Мелани Гриффит и Дон Джонсон

Мелани Гриффит начала встречаться с 22-летним актером Доном Джонсоном, когда ей было всего 14 лет, — он снимался вместе с ее матерью Типпи Хедрен в фильме "Харрадский эксперимент". Когда ей исполнилось 18 лет, они поженились, но прожили в браке всего полгода.

После этого актриса успела закрутить несколько звездных романов, вышла замуж за Стивена Бауэра, от которого родила сына, затем развелась с мужем и пристрастилась к наркотикам и алкоголю. В результате она попала в реабилитационный центр. Джонсон за это время тоже обзавелся потомством — у него родился сын.





Мелани Гриффит и Дон Джонсон, 1989 год

В 1989 году Гриффит и Джонсон вновь сыграли свадьбу, а через несколько месяцев после этого у них родилась дочь Дакота. Через пять лет они расстались, но затем помирились. Окончательно развелись супруги в 1996 году. После этого у Гриффит был еще один брак — с Антонио Бандерасом, от которого она родила дочь. Супруги развелись в 2015 году и остались в хороших отношениях.





Дон Джонсон уже 22 года женат на светской львице Келли Фледжер, в браке с которой у них родилось трое детей.





Мелани Гриффит и Дон Джонсон с дочерью Дакотой

Шон Пенн и Робин Райт

Шон Пенн и Робин Райт начали встречаться в 1989 году. В 1991 году у них родилась дочь Дилан. Через два года на свет появился их сын Хоппер Джек. Отношения пары были похожи на американские горки: они то расставались, то возобновляли свой роман. В 1996 году они узаконили свои отношения, и актриса официально изменила свою фамилию на Райт Пенн.





В 2007 году они подали документы на развод, но через несколько месяцев свое заявление отозвали. Тем не менее спасти брак им все же не удалось — в 2010 году они развелись. Актриса вернула себе девичью фамилию.

После развода пара отношения не поддерживает. Каждый из них сейчас счастлив в новом браке. Супруга Пенна младше его на 30 лет.





Памела Андерсон и Рик Саломон

Профессиональный игрок в покер Рик Саломон стал третьим мужем модели и актрисы Памелы Андерсон. Первый раз они поженились в 2007 году, но уже через два месяца развелись. Что стало причиной их расставания, неизвестно.

Вновь пара сошлась в 2014 году и на этот раз опять решила официально оформить свои отношения. На этот раз в статусе мужа и жены они прожили чуть больше — четыре месяца. После расставания с Саломоном Андерсон обвинила его в жестоком обращении и подала на него в суд. После этого актриса выходила замуж еще дважды. Последний раз — несколько месяцев назад.





Памела Андерсон и Рик Саломон

Не менее скандальными были ее отношения с первым мужем Томми Ли, от которого она родила двоих сыновей. В браке пара прожила три года, однако за это время между ними произошло так много ссор и конфликтов, что хватило бы на всю жизнь. После одного из таких скандалов, когда Ли поднял на супругу руку, она обратилась в полицию, и в итоге он отправился в тюрьму на шесть месяцев. Андерсон приняла решение о разводе, но за время, пока муж сидел в тюрьме, остыла и простила его.

Тем не менее супруги все же расстались. Причиной тому стало увлечение Томми Ли алкоголем. Пагубная привычка передалась и старшему сыну пары — 25-летнему Брэндону. Он признавался, что страдает от алкогольной зависимости.





Томми Ли и Памела Андерсон

Ларри Кинг и Шон Саусвик

Шон Саусвик была седьмой женой знаменитого телеведущего Ларри Кинга, ныне покойного. Их разница в возрасте составляла 26 лет.

Ларри и Шон поженились в 1997 году. Свадьба пары состоялась в больничной палате Кинга в Лос-Анджелесе за три дня до его операции на сердце. В браке у пары родилось двое детей. Отмечая 10-ю годовщину бракосочетания со своим супругом, Шон пошутила, что она была единственной женой Ларри, которая продержалась в браке с ним до двухзначной годовщины.





Ларри Кинг и Шон Саусвик

В 2010 году Кинг подал на развод с женой, когда вскрылся факт ее измены. Однако супруги помирились, и заявление Кинг отозвал.

В 2019 году Ларри Кинг во второй раз подал заявление на развод с Саусвик, сославшись на "непримиримые разногласия".

После этого Кинг больше не женился. Он умер в начале этого года на 88-м году жизни от коронавируса.





Ларри Кинг и Шон Саусвик с детьми

Хью Хефнер и Кристал Харрис

Первая попытка основателя Playboy Хью Хефнера и Кристал Харрис связать себя узами брака оказалась неудачной — они должны были пожениться в 2011 году. Свадьба Хефнера, которому тогда было 85 лет, с 25-летней моделью сорвалась за несколько дней до намеченной даты — невеста передумала выходить замуж. Кристал сказала, что была не готова к столь ответственному шагу, да и секс с Хефнером ее не устраивал — по ее словам, их интимная близость длилась не больше двух секунд. Но через полтора года, 31 декабря 2012 года, Кристал все же осчастливила Хью и стала его женой.





После смерти Хефнера в 2017 году Харрис не получила от супруга никакого наследства. Неожиданным сюрпризом для нее это не стало — до свадьбы она согласилась подписать брачный договор, в котором было прописано, что после кончины мужа она не получит ничего от его состояния.





Шэрон и Оззи Осборн

Прожив в браке с Оззи Осборном больше 30 лет и родив от него троих детей, в 2013 году Шэрон Осборн решила расстаться со своим мужем. Причиной тому стали его проблемы с зависимостями. Но кризис пара преодолела, и их отношения вроде бы наладились. Однако в 2016 году пара объявила о разводе. На этот раз — из-за измены лидера группы Black Sabbath. Оззи закрутил роман со стилистом Мишель Пью.





Но Шэрон мужа простила, и развод пары не состоялся. А Оззи добровольно отправился на лечение от сексуальной зависимости в клинику — оказалось, что он уже несколько лет страдает сатиризмом (это патологически гипертрофированное половое влечение у мужчин к представительницам противоположного пола. — Прим. ред.). В клинике ему, похоже, помогли — больше в связях на стороне он замечен не был. В следующем году Шэрон и Оззи Осборн отметят 40-ю годовщину свадьбы.





Снуп Догг и Шанте Тейлор

Со своей будущей женой Шанте Тейлор Снуп Догг познакомился еще в школе и влюбился в нее с первого взгляда. Еще до свадьбы, которая состоялась в 1997 году, они дважды стали родителями, а уже после бракосочетания у них родился еще один ребенок. Несмотря на большую любовь, у пары тоже бывали трудности в отношениях, и после одного такого кризиса рэпер подал документы на развод в 2004 году, сославшись на непреодолимые разногласия.





Но в 2008 году они с Шанте возобновили отношения и даже обновили свои свадебные клятвы. Жене рэпер посвятил одну из своих татуировок — на его плече красуется ее портрет.





Снуп Догг и Шанте Тейлор с дочерью Кори