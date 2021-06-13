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Конкурсный отбор государственных поставщиков соцуслуг будут проводить по новым правилам

Конкурсный отбор государственных поставщиков соцуслуг будут проводить по новым правилам

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Светлана Заверняева



Объявление о проведении конкурса будет опубликовано на едином портале бюджетной системы РФ. Оценивать претендентов будет специальная комиссия с помощью балльной системы. Постановление правительства о новом порядок проведения конкурсного отбора претендентов на оказание государственных услуг в социальной сфере вступает в силу 13 июня.

С сентября 2020 года НКО и индивидуальные предприниматели могут получить субсидии на оказание социальных услуг населению. Их предоставляют организациям, которые занимаются в том числе социальным обслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение, оказывают паллиативную помощь, помогают в трудоустройстве. Для получения господдержки предприятия и организации должны пройти конкурсный отбор.

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Постановление кабмина определяет правила проведения такого отбора, в том числе порядок работы конкурсной комиссии. Объявление о проведении конкурса будет опубликовано на едином портале бюджетной системы Российской Федерации. Оценит претендентов специальная комиссия с помощью балльной системы. Её состав и регламент работы, а также критерии оценки участников определит федеральное министерство, которое отвечает за предоставление гражданам той или иной социальной услуги. В большинстве случаев это Минздрав и Минтруд. По итогам конкурсного отбора между победителями будет распределён объём оказания каждой социальной услуги.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


#соцуслуги #деньги


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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