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Крапивина угрожает Даве: «Уродов вроде него утопила бы еще младенцем»

Крапивина угрожает Даве: «Уродов вроде него утопила бы еще младенцем»

Публичный конфликт между Нателлой Крапивиной и Филиппом Киркоровым и Давой набирает масштабные обороты. Экс-продюсера Лободы, кажется, уже не остановить. Девушка накидывается не только на злых подписчиков, но и на Давида Манукяна.

Пару дней назад Нателла Крапивина в свое скандальной речи опустила Даву, назвав его извращенцем, моральны уродом и паразитом, который утверждается за счет Филиппа. Девушка намекнула, что ради популярности блогер готов на все: от продуманных отношений с Бузовой до свадьбы с самим Киркоровым. Однако, нападки на Манукяна на этом не прекратились. Нателла в Instagram в грубой форме накинулась на Давида и подписчика, который его защищал. Девушка в комментариях начала угрожать блогеру.

«Гомофобией я не страдаю, а вот таких уродцев вроде тебя и Давы утопила бы в реке еще младенцами, чтобы родителей не позорили», – едко подметила Крапивина.

Отметим, ранее Нателла заявила, что в былые времена таких мужчин на Кавказе «пускали на шашлыки», а также назвала премию «Муз-ТВ» «цирком уродов». Интересно, ждать ли нам, когда в конфликт вступит сам Дава? Или блогер предпочтет молчать?

Сообщение Крапивина угрожает Даве: «Уродов вроде него утопила бы еще младенцем» появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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