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Кто из BTS первым женится и создаст семью?

Оценим шансы каждого из участников прямо сейчас!

Итак, кто же из артистов услышит в своей адрес обращения «любимый муж» и «папочка»? Мы уверены, что больше шансов на скорый брак есть у Джина (Jin), Шуги (Suga), Намджуна (Namjoon) и Чонгука (Jungkook). Почему именно они? Потому что согласно корейским источникам именно эта 4-ка сейчас находится в отношениях с девушками… в секретных, разумеется.

Что касается остальных участников… Чимин (Jimin) выглядит весьма застенчивым и погруженным в себя. Вряд ли ему сейчас нужны серьезные отношения. Джей-Хоуп (J-Hope) точно еще не дорос до создания семьи. Об этом говорят его «детский» характер, постоянные смешки и реплика на V Live в 2020 году, когда парень мечтательно заявил, что хочет стать для какой-то девушки «особенным и единственным». А это значит, что никого конкретного на примете у айдола нет.

Тэхён (Taehyung) однажды станет прекрасным семьянином, но не сейчас. Создается ощущение, что артист слишком привязан к любимому делу, группе и лучшему другу Макнэ. Сейчас ему нужно сконцентрироваться на всем том, что делает его счастливым, а когда придет время, подумать и о наследниках.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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