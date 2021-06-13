Лунный день сегодня 13 июня 2021 года

Вадим Карасев

Последний день этой недели удастся провести в хорошем настроении и привлечь удачу, если прислушаться к рекомендациям астрологов. Своевременные советы помогут обрести счастье и обойти стороной возможные проблемы.

Воскресный день, по мнению астрологов, будет благоприятным. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отказаться от спешки, чтобы не упустить важные нюансы, а также обязательно найти время для отдыха и восстановления сил, чтобы начать новую неделю в хорошем настроении и с запасом энергии для новых побед и свершений.

Фаза Луны: 4 лунный день пройдет во власти растущей Луны в Раке. Эти сутки идеальны для достижения деловых и личных договоренностей, обретения гармонии с собой и с внешним миром. В воскресенье важно во всем придерживаться золотой середины и не рисковать, чтобы не лишиться с трудом наработанного и достигнутого.

Магнитные бури 13 июня: магнитных бурь на 13 июня не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

восстановление сил;размеренность во всем;оптимистичный настрой;внимание к деталям и интуиции.риски;спешка;конфликты.

Воскресный день наполнен позитивной энергетикой, и тратить такое замечательное время на домашнюю рутину астрологи не рекомендуют. Под влиянием созвездия Рака многим захочется ощутить комфорт, а значит, настало время для прогулки по магазинам с целью приобретения тех предметов, которые придадут жилищу уют. В свободное время не стоит надолго задерживаться в четырех стенах: познакомиться с новыми друзьями, деловыми партнерами и даже второй половинкой проще в людном месте.

Что надеть в это воскресенье

В это воскресенье астрологи рекомендуют отдать предпочтение светлым оттенкам в одежде. Яркий образ подчеркнет индивидуальность, а пастельные тона подойдут для переговоров, смягчая обстановку и помогая быть услышанными. Тем, кто ищет новые знакомства, подойдут яркие желтый и синий цвета, а тем, кому хочется уюта и отдыха, — нежные лиловый и сиреневый оттенки.

Из украшений стоит рассмотреть изделия из натуральных материалов: кожаные браслеты, подвески с полудрагоценными камнями, бусы или кулоны из дерева. Из талисманов на этот день пригодятся янтарь, тигровый глаз и аметист.

Настроение и здоровье в 4 лунный день

В эти сутки неприятности могут поджидать тех, кто не рассчитывает свои силы и поддается негативу. Справиться со стрессом помогут легкие физические нагрузки, благодаря которым получится поддержать организм в тонусе и избавиться от мешающих эмоций.

День хорош для начала профилактических мероприятий, направленных на укрепление иммунитета и восстановление сил. Для этого подойдут комплексы дыхательных упражнений, занятия йогой, а также добавление в меню свежих ягод и овощей.

Любовь и общение 13 июня

Воскресный день подходит как для обретения гармонии в отношениях, так и для поиска второй половинки. Удачно пройдет и дружеское общение. Астрологи рекомендуют настроиться на позитив, чтобы провести выходной день с удовольствием, насладиться приятным общением и позабыть об одиночестве.

В воскресенье астрологи рекомендуют проводить ритуалы, направленные на укрепление чувств и привлечение истинной любви. Растущая Луна с радостью поделится своей энергией с теми, кто не преследует корысти.

Финансы и работа по лунному календарю

Воскресенье — не время для новых подвигов, однако начать что-то запланированное не составит труда. Этот день подходит для переговоров, заключения затянувшихся сделок и обретения новых деловых партнеров. Важным правилом успеха будет отсутствие риска и умение распоряжаться финансами. Заговоры на покупку помогут не потратить лишнего, а новый кошелек поможет привлечь финансовые потоки.

Уместной в этот день будет работа, связанная с творчеством. Новые идеи воплотить в жизнь будет проще, а значит, можно прибегнуть к проверенному методу, чтобы генерировать интересные мысли и работать в удовольствие.