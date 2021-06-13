Минпросвещения: расписание ЕГЭ на фоне пандемии меняться не будет

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

13:13 Автор: Марьям Гулалиева

Меры по борьбе с распространением коронавируса, которые принимаются в пунктах сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ), позволяют сохранить график сдачи экзаменов на территории всей России, заявили в пресс-службе Минпросвещения. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале «Большая перемена».

В ведомстве заявили, что государственная итоговая аттестация проходит в плановом режиме согласно утверждённому расписанию. «Региональные органы управления образованием при непрерывной федеральной поддержке реализуют намеченный комплекс по защите здоровья всех участников экзаменационного процесса, что позволяет сохранить график ЕГЭ на территории всей страны, включая Москву», — сообщили в пресс-службе.

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Там отметили, что большая часть экзаменов уже позади, они прошли в штатном режиме. Экзамены по информатике завершат основной период ЕГЭ 25 июня.

В Минпросвещения напомнили, что все помещения и аудитории, задействованные в итоговой аттестации, проходят обязательные процедуры дезинфекции, проветривания. На самих экзаменах действуют специальные правила дистанционной рассадки, особые условия входа и выхода в помещения. Все зоны снабжены необходимыми антисептиками и иными средствами защиты.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом объявил дни с 15 по 19 июня в городе нерабочими с сохранением заработной платы для работников. Градоначальник заявил, что сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь. Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что кампания по сдаче ЕГЭ в столице продолжится, все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады будут работать в привычном режиме.

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