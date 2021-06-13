Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Модные купальники и пляжная одежда в новых лукбуках

Модные купальники и пляжная одежда в новых лукбуках

Продолжаем готовиться к сезону отпусков и сегодня рассматриваем новые пляжные коллекции.

1.Calzedonia

В новом летнем сезоне бренд продолжает экспериментировать с материалами и посадкой, чтобы каждая женщина могла найти модель по душе. Здесь и бикини из модного жатого материала, и пляжная одежда из хлопка и льна, и яркие расцветки, и специальная линия для детей, повторяющая дизайн взрослых моделей. Цены на бикини стартуют от 2 999 рублей.


Calzedonia













2.12 Storeez

В этом году бренд выпустил купальники в новых цветах и фактурах, но остался верен своим главным принципам — лаконичности и комфорту. Цены на плавки и топы стартуют от 2 980 рублей, слитный купальник обойдется в 5 980 рублей.


12 Storeez












3.Oysho

В новую коллекцию вошли купальники и бикини, в которых верхний слой выполнен из переработанного полиамида, а нижний — из переработанного полиэстера. Коллекция пляжной одежды создана из 100-процентного европейского льна. Слитный купальник можно купить за 3 999 рублей, платье изо льна — за 4 999 рублей.


Oysho










4.Vilebrequin

Бренд представил яркую коллекцию в честь своего 50-летия. В нее вошла и коллекционная линейка из 50 плавательных шорт, вдохновленных архивами марки. Яркие шорты с принтами из 1970-х обойдутся в 25—26 тысяч рублей, цены на топы бикини стартуют от 13 тысяч рублей, эффектный слитный купальник "трикини" обойдется в 22 900 рублей.


Vilebrequin










# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Таро-прогноз на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Ученые предупредили, что основные симптомы коронавируса изменились
Ученые предупредили, что основные симптомы коронавируса изменились
Модные купальники и пляжная одежда в новых лукбуках
Модные купальники и пляжная одежда в новых лукбуках
Обряд на быстрые деньги
Обряд на быстрые деньги
В США кит целиком проглотил аквалангиста. Мужчина выжил и почти не пострадал
В США кит целиком проглотил аквалангиста. Мужчина выжил и почти не
Кейт Миддлтон и принц Уильям, Селена Гомес и Джастин Бибер и другие пары, которые то сходились, то расходились
Кейт Миддлтон и принц Уильям, Селена Гомес и Джастин Бибер и другие
Подсчитаны богатства королевы Великобритании
Подсчитаны богатства королевы Великобритании
Бельгийцы отказались от лечения своего футболиста в российской больнице после Евро
Бельгийцы отказались от лечения своего футболиста в российской
RM намекнул на распад BTS?! «Грэмми — это заключительная часть всего нашего путешествия»
RM намекнул на распад BTS?! «Грэмми — это заключительная часть всего
Шок! АРМИ нашли доказательства того, что Тэхён посвятил песню «Scenery» своей девушке Хвиин
Шок! АРМИ нашли доказательства того, что Тэхён посвятил песню
Полезные свойства душицы и сферы ее применения
Полезные свойства душицы и сферы ее применения
Битва платьев: Анна Чиповская против Елены Ильиных
Битва платьев: Анна Чиповская против Елены Ильиных

Топ на сегодня

Почта России поздравила жителей страны с Днём России
Почта России поздравила жителей страны с Днём России
Участники "Большой перемены" и Герои Труда приняли участие в церемонии подъема государственного флага у стен Музея Победы
Участники "Большой перемены" и Герои Труда приняли участие в
Вышли в люди: вспоминаем яркие светские дебюты известных пар
Вышли в люди: вспоминаем яркие светские дебюты известных пар
Лунный день сегодня 13 июня 2021 года
Лунный день сегодня 13 июня 2021 года
Измерили! Сколько сантиметров член у Чимина?
Измерили! Сколько сантиметров член у Чимина?

Еще по теме

Какие купальники выгодно продавать летом 2018 года
От цветотерапии до магии: смотрим лукбуки с новыми коллекциями нижнего белья
Экокружево, комфортные боди и домашняя одежда: смотрим новые лукбуки
Все на пляж: выбираем купальники в новых лукбуках