Модные купальники и пляжная одежда в новых лукбуках

Вадим Карасев

Продолжаем готовиться к сезону отпусков и сегодня рассматриваем новые пляжные коллекции.

1.Calzedonia

В новом летнем сезоне бренд продолжает экспериментировать с материалами и посадкой, чтобы каждая женщина могла найти модель по душе. Здесь и бикини из модного жатого материала, и пляжная одежда из хлопка и льна, и яркие расцветки, и специальная линия для детей, повторяющая дизайн взрослых моделей. Цены на бикини стартуют от 2 999 рублей.





Calzedonia

















































2.12 Storeez

В этом году бренд выпустил купальники в новых цветах и фактурах, но остался верен своим главным принципам — лаконичности и комфорту. Цены на плавки и топы стартуют от 2 980 рублей, слитный купальник обойдется в 5 980 рублей.





12 Storeez













































3.Oysho

В новую коллекцию вошли купальники и бикини, в которых верхний слой выполнен из переработанного полиамида, а нижний — из переработанного полиэстера. Коллекция пляжной одежды создана из 100-процентного европейского льна. Слитный купальник можно купить за 3 999 рублей, платье изо льна — за 4 999 рублей.





Oysho





































4.Vilebrequin

Бренд представил яркую коллекцию в честь своего 50-летия. В нее вошла и коллекционная линейка из 50 плавательных шорт, вдохновленных архивами марки. Яркие шорты с принтами из 1970-х обойдутся в 25—26 тысяч рублей, цены на топы бикини стартуют от 13 тысяч рублей, эффектный слитный купальник "трикини" обойдется в 22 900 рублей.





Vilebrequin



































