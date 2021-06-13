Модный дайджест: от новой кампании с Кристен Стюарт до пикетов у дома Анны Винтур

Вадим Карасев

Подводим итоги очередной недели перед долгими выходными: Кристен Стюарт снялась в новой кампании Chanel, а Little Big выпустили модную коллаборацию с Crocs. Об этом и другом рассказываем подробнее в нашем дайджесте.

1.Кристен Стюарт снялась в новой кампании Chanel

На этой неделе публике была представлена новая кампания Chanel коллекции Métiers d'art с Кристен Стюарт. Автором стал известный модный фотограф Юрген Теллер.





Кристен Стюарт

Напомним, что показ этой коллекции прошел в декабре прошлого года в замке Шенонсо. Из-за эпидемиологической ситуации Кристен тогда была единственной зрительницей, которая вживую могла наблюдать за дефиле.













2.Билли Портер выпустил гендерно нейтральную обувь

Актер Билли Портер, который прославился благодаря сериалу "Поза", а скоро появится на экранах и в образе Феи-крестной из "Золушки", знаменит и своим ярким стилем, так что коллаборация с модным брендом была лишь вопросом времени. И вот в конце прошлой недели Билли представил капсульную коллекцию для Jimmy Choo — обувь в ней позиционируется как гендерно нейтральная, что учтено и в размерной сетке (найти можно и 47-й мужской размер).





Эта линия посвящена моей матери, чьей самой большой мечтой как женщины с инвалидностью была возможность ходить в обуви на высоком каблуке. Ей так и не удалось осуществить эту мечту, но я могу быть ее доверенным лицом перед всем миром. Моя мать — олицетворение силы того, как выглядит настоящая безусловная любовь. И моя цель — освободить людей от цепей, сковывающих подлинность на всех уровнях,

— сказал Портер.

Коллекция также приурочена к старту Pride Month ("Месяц гордости"), во время которого чествуют сообщество ЛГБТК+.





Билли Портер

3.Сотрудники Condé Nast устроили митинг у дома Анны Винтур

На этой неделе более 100 журналистов изданий, входящих в Condé Nast, вышли на демонстрацию с требованиями о повышении минимальных зарплат с 42 тысяч долларов до 60 тысяч долларов в год (это около 4,2 миллиона рублей) и оплаты медицинских страховок.

Недовольные люди прошли по нескольким улицам Нью-Йорка, остановившись в районе Гринвич-Виллидж, где находится дом Винтур.





Анна Винтур

Среди протестующих были сотрудники The New Yorker, Pitchfork и Ars Technica. Свои требования они решили донести именно до Винтур, возглавляющей Vogue, так как она также является доверенным лицом всего издательства. С 2020 года Винтур занимает пост глобального директора по контенту. Протестующие несли в том числе плакаты с надписью "Престижем не наешься".

Напомним, что ранее Винтур уже приходилось сталкиваться с критикой из-за недостаточной поддержки темнокожих сотрудников.

4.Crocs представили коллаборацию с группой Little Big

Ровно неделю назад состоялась премьера клипа Little Big на песню Everybody — кавер одноименного хита Backstreet Boys. В ролике пародировались многие элементы поп-культуры и сказки, в том числе "Золушка". И если вы видели клип, то наверняка обратили внимание, что Принц (в исполнении Ильи Прусикина) преподносит там своей избраннице (в клипе, как и в жизни, эта роль досталась Софье Таюрской) не хрустальную туфельку, а резиновые сабо!





Илья Прусикин и Софья Таюрская

Такая же пара теперь может достаться любому желающему. Выпустили их, кстати, в двух вариантах: розовом (5 999 рублей) и черном (6 999 рублей). Старт продаж намечен на 22 июня.





Crocs x Little Big