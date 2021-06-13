Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 13 июня 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука, изучающая энергетику и тайный смысл чисел. Эксперты в этой области расскажут о том, каким будет это воскресенье и как можно будет привлечь сегодня удачу в самых разных сферах жизни.

Главная задача воскресенья — помочь нам отдохнуть и набраться сил перед началом новой недели. Сегодня энергетика чисел будет максимально позитивной и поможет нам как в работе, так и в отдыхе.

Число-покровитель 13 июня 2021 года

Начинается 164 день года. Чтобы понять, под управлением какого числа он пройдет, нужно сложить все цифры даты и прибавить к ним 7 — порядковый номер воскресенья. Получаем: 1+3+0+6+2+0+2+1+7=22. 2+2=4.

Четверка — число доброты и великодушия, честности и гармонии. Оно всегда стремится к помощи людям, потому что такова его суть и высшая энергетическая задача. Сегодня воскресенье — день отдыха и релаксации, поэтому присутствие Четверки будет как нельзя кстати. Главным символом этого дня становится перо, олицетворяющее невесомость, простоту, доброту и гармонию.





События 13 июня из прошлого

Прошлое зачастую диктует свои условия. Чтобы узнать, каким может быть сегодняшний день, важно понять, каким он был ранее. Это поможет проследить за различными связями, повторяющимися и схожими по своему духу событиями.

13 июня 1373 года был подписан старейший в мире договор о союзе между Англией и Португалией. В этот день нужно стремиться к взаимопониманию, доброте и дружбе. Возможно, настало идеальное время для того, чтобы закопать топор войны.

13 июня 1782 года в Швейцарии была в последний раз казнена ведьма. Больше подобных случаев в Европе не случалось. Не исключено, что сегодняшними тревожными и негативными событиями завершится что-то плохое и для нас с вами.

13 июня 1920 года открылся Международный Конгресс феминисток в Женеве. В этот день людям свойственно объединяться в группы по интересам. Не бойтесь искать соратников и новых друзей.

13 июня 1966 года был отменен «Индекс запрещенных книг» Папой Римским. Запрет на чтение многих трудов действовал более 400 лет. В этот день может произойти что-то подобное — как на глобальном, так и на локальном уровне. Вы можете стать свободнее в своем выборе.

Советы нумерологов на это воскресенье

В этот день можно свободно общаться с людьми, без всяких запретов. Можно заводить новые знакомства, причем как в реальной жизни, так и в социальных сетях.

Ждите важных новостей. Четверка приносит благие вести, так что многое из того, что вы сегодня услышите, будет являться чем-то приятным.

Четверка олицетворяет упорство и трудолюбие, поэтому у всех, кто сегодня работает, рабочий день будет достаточно плодотворным.

Организованность Четверки может навредить, так как в такие дни люди становятся более педантичными и начинают страдать от синдрома отличника. Все захочется делать идеально любой ценой. Старайтесь избегать перфекционизма в делах.

Талисманы удачи на 13 июня

Для тех, кому предстоит сегодня много работать, идеальным талисманом станут украшения из золота. Данный металл повышает продуктивность и помогает обретать новую мотивацию.

В любовной сфере самыми лучшими помощниками станут такие минералы, как гранат, родонит и коралл. Последний очень полезен не только для тех, кто находится в поисках, но и для людей, уже состоящих в отношениях.

Для поднятия настроения старайтесь надевать больше желтой и зеленой одежды. Эти оттенки повышают энергетические вибрации человека.