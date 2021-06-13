Обряд на быстрые деньги

Вадим Карасев

Деньги нужны всем и всегда, но если хочется получить их быстро, ознакомьтесь с простым обрядом на быстрые деньги. Он поможет привлечь финансовую удачу в самые сжатые сроки.

Деньги — это энергия, а лучшим магнитом для денежной энергии являются числа, поэтому описанный ниже ритуал связан с нумерологией. Он поможет вам обрести возможности для реализации своих самых смелых амбиций и желаний. Старайтесь следовать семи полезным правилам на каждый день, чтобы удача чаще приходила в вашу жизнь. Помните, что денежная магия начинается с вашей уверенности.

Подготовка к обряду

Обряд на быстрые деньги лучше всего проводить утром — в самое «денежное» время, когда человек полон сил и энергии. Лучше всего его проводить в начале фазы роста Луны, сразу после Новолуния.

Проводится обряд не чаще одного раза в неделю. Эксперты рекомендуют проводить его в дни, когда нужна максимальная финансовая удача, например, накануне получения зарплаты или расчетов с заказчиками.

Для ритуала вам понадобится только ручка. Он не займет у вас много времени, поэтому его можно провести даже на работе.

Ритуал «денежная Восьмерка»

В нумерологии число 8 являет собой магнит для денег. Это самое "материальное" число из всех. Именно оно управляет финансовыми потоками, дарит людям удачу и новые возможности.

Чтобы выполнить ритуал, вам необходимо нарисовать на руке Восьмерку и произнести три раза: «Восьмерки код меня на истинный путь наставляет. Восьмерка деньги прийти заставляет. Заклинаю себя на успех, ведь богатым быть не грех».

Если деньги еще не поступили, а Восьмерка на руке стерлась, то не нужно наносить ее снова. Еще одно важное замечание и условие ритуала — рисовать число 8 нужно вашей главной рукой. Если вы левша, то рисуйте левой рукой на правой. Если вы правша, вам нужно рисовать Восьмерку на левой руке.

Чтобы не было лишних вопросов, рисуйте число небольшого размера и на незаметном месте. Никто не должен знать, зачем вы нарисовали Восьмерку.