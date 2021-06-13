Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Обряд на быстрые деньги

Обряд на быстрые деньги

Деньги нужны всем и всегда, но если хочется получить их быстро, ознакомьтесь с простым обрядом на быстрые деньги. Он поможет привлечь финансовую удачу в самые сжатые сроки.


Деньги — это энергия, а лучшим магнитом для денежной энергии являются числа, поэтому описанный ниже ритуал связан с нумерологией. Он поможет вам обрести возможности для реализации своих самых смелых амбиций и желаний. Старайтесь следовать семи полезным правилам на каждый день, чтобы удача чаще приходила в вашу жизнь. Помните, что денежная магия начинается с вашей уверенности.

Подготовка к обряду

Обряд на быстрые деньги лучше всего проводить утром — в самое «денежное» время, когда человек полон сил и энергии. Лучше всего его проводить в начале фазы роста Луны, сразу после Новолуния.

Проводится обряд не чаще одного раза в неделю. Эксперты рекомендуют проводить его в дни, когда нужна максимальная финансовая удача, например, накануне получения зарплаты или расчетов с заказчиками.

Для ритуала вам понадобится только ручка. Он не займет у вас много времени, поэтому его можно провести даже на работе.


Ритуал «денежная Восьмерка»

В нумерологии число 8 являет собой магнит для денег. Это самое "материальное" число из всех. Именно оно управляет финансовыми потоками, дарит людям удачу и новые возможности. 

Чтобы выполнить ритуал, вам необходимо нарисовать на руке Восьмерку и произнести три раза: «Восьмерки код меня на истинный путь наставляет. Восьмерка деньги прийти заставляет. Заклинаю себя на успех, ведь богатым быть не грех».

Если деньги еще не поступили, а Восьмерка на руке стерлась, то не нужно наносить ее снова. Еще одно важное замечание и условие ритуала — рисовать число 8 нужно вашей главной рукой. Если вы левша, то рисуйте левой рукой на правой. Если вы правша, вам нужно рисовать Восьмерку на левой руке.

Чтобы не было лишних вопросов, рисуйте число небольшого размера и на незаметном месте. Никто не должен знать, зачем вы нарисовали Восьмерку.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Обряд на быстрые деньги
Обряд на быстрые деньги
В США кит целиком проглотил аквалангиста. Мужчина выжил и почти не пострадал
В США кит целиком проглотил аквалангиста. Мужчина выжил и почти не
Кейт Миддлтон и принц Уильям, Селена Гомес и Джастин Бибер и другие пары, которые то сходились, то расходились
Кейт Миддлтон и принц Уильям, Селена Гомес и Джастин Бибер и другие
Подсчитаны богатства королевы Великобритании
Подсчитаны богатства королевы Великобритании
Бельгийцы отказались от лечения своего футболиста в российской больнице после Евро
Бельгийцы отказались от лечения своего футболиста в российской
RM намекнул на распад BTS?! «Грэмми — это заключительная часть всего нашего путешествия»
RM намекнул на распад BTS?! «Грэмми — это заключительная часть всего
Шок! АРМИ нашли доказательства того, что Тэхён посвятил песню «Scenery» своей девушке Хвиин
Шок! АРМИ нашли доказательства того, что Тэхён посвятил песню
Полезные свойства душицы и сферы ее применения
Полезные свойства душицы и сферы ее применения
Битва платьев: Анна Чиповская против Елены Ильиных
Битва платьев: Анна Чиповская против Елены Ильиных
Шепотки на скорое замужество
Шепотки на скорое замужество
Путин: благотворительность и волонтерство в России стали нормой
Путин: благотворительность и волонтерство в России стали нормой
Джиджи Хадид проводит летние каникулы с восьмимесячной дочерью
Джиджи Хадид проводит летние каникулы с восьмимесячной дочерью

Топ на сегодня

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
В День России над Поклонной горой подняли государственный флаг
В День России над Поклонной горой подняли государственный флаг
Почта России поздравила жителей страны с Днём России
Почта России поздравила жителей страны с Днём России
Участники "Большой перемены" и Герои Труда приняли участие в церемонии подъема государственного флага у стен Музея Победы
Участники "Большой перемены" и Герои Труда приняли участие в
Вышли в люди: вспоминаем яркие светские дебюты известных пар
Вышли в люди: вспоминаем яркие светские дебюты известных пар

Еще по теме

Заговоры на быстрые деньги
Обряд на три свечи, чтобы поправить любовные и сердечные дела
Обряды в день рождения: на богатство, удачу и исполнение желаний
Ритуал на улучшение финансового состояния