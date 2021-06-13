«Он и ее считает тупой?» — Садальский оскорбил аудиторию Бузовой

Влада Некрасова

Стас Садальский побывал на премьере спектакля «Чудесный грузин», главной вишенкой на торте которого стала Ольга Бузова. Он встал на защиту начинающей актрисы МХАТа и даже похвалил ее упорство в дебютной постановке, а вот о подписчиках певицы, напротив, высказался с пренебрежением и намекнул на то, что все фолловеры знаменитости, мягко говоря, далеки от искусства и абсолютно не развиты культурно.

«У Ольги 25 миллионов подписчиков — сказала со знанием дела режиссер спектакля Рената Сотириади. И что?! Эти 25 миллионов не знают, что такое театр, даже не подозревают о его существовании. Прекрасно, что Оля Бузова дала информационный повод и привлекла внимание всех российских СМИ»

За свои слова Садальский поплатился хейтом в социальных сетях. Люди в Telegram начали осыпать его взаимными оскорблениями и заявили, что данной фразой он хотел выразить отношение к Бузовой, но репутацию ему рушить не хотелось, поэтому пришлось «зайти со стороны» ее аудитории. «То есть подписчики у нее все тупые, а она сама умница? Он в курсе что такого не бывает? Человек привлекает себе подобных, значит он и ее считает тупой???» — накинулась на Стаса девушка, следящая за Instagram-жизнью Бузовой.

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