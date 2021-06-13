Почему никто не заметил, что сын Моргунова скончался 3 месяца назад? Шокирующие подробности его последних дней

Лидия Мартынова

На днях СМИ стало известно о том, что наследник легендарного актера из «Кавказской пленницы» Евгения Моргунова Антон ушел из жизни, но, как оказалось, случилось это вовсе не сейчас. Мужчина скончался 18 марта, но окружающие его люди не сразу заметили отсутствие Антона. Соседи, общаясь с журналистами о случившемся, признались, что не были удивлены тем фактом, что сына звезды не видно уже несколько месяцев. Живущие рядом были уверены, что мужчина ушел в очередной запой и рано или поздно вновь объявится в доме.

«Он пьет хуже отца. С полоумным видом иногда выходит в ближайший магазин за очередной порцией…» — цитирует источник «СтарХит».

Когда же знакомые Моргунова младшего спохватились и заинтересовались, почему же Антона так долго нет и по какой причине он перестал отвечать на звонки, они выяснили, что тело его уже давно покоится на Кунцевском кладбище в могиле с матерью. «Почему-то часто у знаменитых родителей такие разбивные дети. Всегда обидно, когда наследие уходит в пустоту«, «Хуже всего, когда настолько незавидный образ жизни у человека, что его потом даже никто не помнит… Страшно конечно», — пишут пользователи.

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