Почта России поздравила жителей страны с Днём России

Вадим Карасев

Сотрудники АО "Почта России" поздравили всех жителей страны с Днём России. Поздравления опубликованы в Instagram российских отделений.

"Почта, как и Россия, – это настоящая страна возможностей", – говорят сотрудники АО "Почта России" в одном из роликов.

В аккаунте Молодежного совета почты Алтайского края показан процесс работы почты: сортировка, доставка, упаковка посылок и писем. А всем россиянам сотрудники пожелали радости, света и успехов в самых разных сферах.





Уральское отделение Молодежного совета "Почты России" поздравило сограждан в стихах.

"Необъятная Россия, В нашем сердце ты всегда. Сбережем свою Отчизну. Слава Родине, ура!" – завершается это стихотворение.

В некоторых роликах почтовые машины составляли слова. Например, из машин составили слово "Россия" в Чувашии. А в главном, официальном аккаунте "Почты России" в Телеграме появилось милое видео, на котором почтовые машинки образуют сердечко.

"А вот вам [сердечко] в День России. С праздником!" – гласит подпись под видео.

