Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подсчитаны богатства королевы Великобритании

Подсчитаны богатства королевы Великобритании

Эксперты предположили, что одно из крупнейших агентств недвижимости The Crown Estate может иметь связь с королевой Великобритании Елизаветой II. Однако пока не удалось установить имя владельца компании, пишет Deutsche Welle.

Сумма активов агентства достигает $17,8 млрд - это более 1,2 трлн рублей. Оно владеет недвижимостью по всей стране, а также организации принадлежит более половины всего побережья государства и это дает ценные аукционные права на офшорную коммерческую деятельность, в частности, ветряные электростанции.

"Ясно, что это не предприятие развивается на протяжении долгого времени. Помимо обширных участков в центре Лондона, The Crown Estate владеет недвижимостью по всей Британии, от замков и коттеджей до сельскохозяйственных земель и лесов, а также торговых центров. Ему принадлежит более половины всего побережья страны, что дает ему очень ценные права собственности на оффшорную коммерческую деятельность, такую как ветряные электростанции", — сказал журналист издания Артур Смит.

Прибыль The Crown Estate ежегодно передается в пользу британского правительства, а 25% заработанных денег поступает королевской семье как часть суверенного гранта. По мнению издания, это подтверждает прямую связь состояния Елизаветы II с данной компанией.

Ранее Ruposters писал, что британскую королеву уличили в расовой дискриминации в течение десятилетий.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Кейт Миддлтон и принц Уильям, Селена Гомес и Джастин Бибер и другие пары, которые то сходились, то расходились
Кейт Миддлтон и принц Уильям, Селена Гомес и Джастин Бибер и другие
Подсчитаны богатства королевы Великобритании
Подсчитаны богатства королевы Великобритании
Бельгийцы отказались от лечения своего футболиста в российской больнице после Евро
Бельгийцы отказались от лечения своего футболиста в российской
RM намекнул на распад BTS?! «Грэмми — это заключительная часть всего нашего путешествия»
RM намекнул на распад BTS?! «Грэмми — это заключительная часть всего
Шок! АРМИ нашли доказательства того, что Тэхён посвятил песню «Scenery» своей девушке Хвиин
Шок! АРМИ нашли доказательства того, что Тэхён посвятил песню
Полезные свойства душицы и сферы ее применения
Полезные свойства душицы и сферы ее применения
Битва платьев: Анна Чиповская против Елены Ильиных
Битва платьев: Анна Чиповская против Елены Ильиных
Шепотки на скорое замужество
Шепотки на скорое замужество
Путин: благотворительность и волонтерство в России стали нормой
Путин: благотворительность и волонтерство в России стали нормой
Джиджи Хадид проводит летние каникулы с восьмимесячной дочерью
Джиджи Хадид проводит летние каникулы с восьмимесячной дочерью
Модный дайджест: от новой кампании с Кристен Стюарт до пикетов у дома Анны Винтур
Модный дайджест: от новой кампании с Кристен Стюарт до пикетов у дома
Почта России поздравила жителей страны с Днём России
Почта России поздравила жителей страны с Днём России

Топ на сегодня

Ви из BTS пытался обмануть персонал
Ви из BTS пытался обмануть персонал
Флаги, акции и народные гуляния: как Россия отмечает 12 июня
Флаги, акции и народные гуляния: как Россия отмечает 12 июня
Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Космический пучок, коса "рыбий хвост" и другие модные прически на случай дождливой погоды
Космический пучок, коса "рыбий хвост" и другие модные прически на
В День России над Поклонной горой подняли государственный флаг
В День России над Поклонной горой подняли государственный флаг

Еще по теме

Великобритания потратит 369 миллионов фунтов на ремонт Букингемского дворца - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
В Великобритании представили VW Golf Estate Match Edition
Недвижимость в Турции по выгодным ценам
Emirates.Estate – крупнейший портал о недвижимости в ОАЭ