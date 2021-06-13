Подсчитаны богатства королевы Великобритании

Вадим Карасев

Эксперты предположили, что одно из крупнейших агентств недвижимости The Crown Estate может иметь связь с королевой Великобритании Елизаветой II. Однако пока не удалось установить имя владельца компании, пишет Deutsche Welle.

Сумма активов агентства достигает $17,8 млрд - это более 1,2 трлн рублей. Оно владеет недвижимостью по всей стране, а также организации принадлежит более половины всего побережья государства и это дает ценные аукционные права на офшорную коммерческую деятельность, в частности, ветряные электростанции.

"Ясно, что это не предприятие развивается на протяжении долгого времени. Помимо обширных участков в центре Лондона, The Crown Estate владеет недвижимостью по всей Британии, от замков и коттеджей до сельскохозяйственных земель и лесов, а также торговых центров. Ему принадлежит более половины всего побережья страны, что дает ему очень ценные права собственности на оффшорную коммерческую деятельность, такую как ветряные электростанции", — сказал журналист издания Артур Смит.

Прибыль The Crown Estate ежегодно передается в пользу британского правительства, а 25% заработанных денег поступает королевской семье как часть суверенного гранта. По мнению издания, это подтверждает прямую связь состояния Елизаветы II с данной компанией.

Ранее Ruposters писал, что британскую королеву уличили в расовой дискриминации в течение десятилетий.

